EK: Náš vztah k Velké Británie nemůže a nebude stejný a tak blízký, jako před odchodem

Šéfka EK Ursula von der Leyen dnes uvedla, že EU je připravena jednat s Velkou Británii o vzájemných obchodních vztazích, jež nebudou zatíženy žádnými vzájemnými celními tarify . Nicméně šéfka EK také uvedla, že je pravdou, že vztahy unie k ostrovnímu království nemohou a nebudou stejné a tak blízké jako před odlukou, protože s každou takovou volbou přicházejí nutně nové konsekvence.Británie si odsouhlasila zkrácení přechodného období ze 2 let jen do konce tohoto roku. Von der Leyenová k tomu poznamenala, že bude snahou dojednat co nejlepší a celkově velmi ambiciózní a bezprecedentní vzájemnou dohodu, která bude zcela prosta jakýchkoli tarifů, kvót a nulových podpor, ale při tak krátké lhůtě se nedá očekávat úspěšné vyřešení všech okruhů budoucích obchodních vztahů.