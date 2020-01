Aerolinky Ryanair loni přepravily rekordní množství cestujících, dopomohla i Praha

Historie nízkonákladových aerolinek Ryanair, které jsou již delší dobu z hlediska počtu přepravených cestujících evropským lídrem, sahá do roku 1985. S výjimkou roku 1991, kdy zaznamenaly meziroční pokles cestujících, vykazují jinak v sektoru neobvyklý nepřetržitý každoroční nárůst přepravy. Hranici 100 mil. cestujících aerolinky Ryanair překonaly v roce 2016, loni se jejich počet přehoupl již přes 150 mil.

Po listopadu byl prosinec v druhé půlce roku pro Ryanair druhým nejslabším měsícem. Zatímco naopak loni v nejsilnějším, pro Ryanair rekordním srpnu, počet přepravených osob dosáhl 14,9 mil., v posledním měsíci roku „jen“ 11,2 mil. Přesto se v meziročním srovnání jednalo o výrazný 9 % nárůst.

Také za celý rok 2019 došlo právě k celkovému 9 % nárůstu přepravených cestujících. V absolutních číslech o více než 12 mil. na 152,4 mil., když do nárůstu také částečně promluvila loňská akvizice aerolinek Lauda.





Zdroj dat: Ryanair

Růst přepravy pokračoval rovněž v Praze, kde měl nejspíše nakonec činit zhruba 2,3 mil. osob. Pro letošek zde totiž aerolinky Ryanair v návaznosti také na oznámené 2 nové linky na řecké ostrovy zmínily, že očekávají meziroční 18 % navýšení přepravy na 2,7 mil. osob.



Aerolinky a CO 2

Všeobecný nárůst letecké přepravy je obecně známým faktem. Že trend bude pokračovat nejen v následujících letech, ale i desetiletích, naznačují poměrně často navyšované odhady výrobců Boeing a Airbus týkající se budoucí globální poptávky po letadlech. Letecká přeprava tak je a bude nezanedbatelným původcem tvorby skleníkových plynů. A to i přes modernizaci nejen leteckých motorů. Dle dostupných dat z roku 2017 byla v Evropě průměrná spotřeba leteckého paliva na jednoho cestujícího 3,4 l/100 km. Oproti roku 2005 se jednalo o 24 % pokles.