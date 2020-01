V ČR je přes 20 000 firem, které nespolehlivě odvádí DPH

Ke konci loňského roku počet firem, které nespolehlivě odvádí DPH, překonal hranici 20 000. Jejich počet se meziročně zvýšil o 3 382, z 16 707 na 20 089, což představuje nárůst o více než pětinu. „I když problémové subjekty přibývají stále rychlým tempem, v porovnání s rokem 2018 došlo k výraznému zpomalení,“ říká Petra Štěpánová z poradenské společnosti Bisnode, která je leaderem v oblasti dat a analytiky o firmách.

Černá listina nespolehlivých plátců DPH a nespolehlivých osob aktuálně čítá 6 106 nespolehlivých plátců DPH a 13 983 nespolehlivých osob. „Celkem tak jde o 20 089 firem, které mohou své obchodní partnery přivést do problémů, pokud neodvedou daň z přidané hodnoty," zhodnotila statistiku analytička Bisnode Petra Štěpánová. „Nespolehliví plátci DPH budou zcela jistě přibývat i v dalších měsících, nicméně aktuální data naznačují, že o něco pomaleji,“ dodala analytička Bisnode s tím, že v roce 2018 přibylo 4 727 nespolehlivých společností, zatímco v uplynulém roce se jednalo o 3 382 subjektů.

Vývoj počtu nespolehlivých plátců DPH a nespolehlivých osob



Zdroj: Bisnode

Co do počtu, nejvíc seznam nespolehlivých plátců a osob plní společnostmi s ručením omezeným a živnostníci. Ke konci roku 2019 to bylo 15 696 společností s ručením omezeným a 2 278 živnostníků. „Mezi lety 2018 a 2019 v registru přibylo 2 706 společností s ručením omezeným a 329 živnostníků. A to přesto, že nejčastější právní formou pro podnikání v České republice jsou živnostníci,“ dodala Petra Štěpánová z Bisnode s tím, že v ČR koncem roku působilo necelých 482 000 s.r.o. a 1 942 000 živnostníků. „To znamená, že na trhu je 3,3 % s.r.o., které porušily povinnosti vztahující se ke správě daně nebo nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří daň alespoň 500.000 Kč, či podnik podezřelý z účasti na podvodu,” uzavřela analytička Bisnode.

Nejčastější právní formy mezi nespolehlivými plátci a osobami



Zdroj: Bisnode

Z regionálního pohledu se nespolehliví plátci DPH koncentrují v okolí metropolí. V hlavním městě Praze má registrované sídlo 11 201, tedy 54 % nespolehlivých subjektů a v Jihomoravském kraji 2 662 firem, což představuje 13% podíl.

Nespolehliví plátci a osoby podle krajů



Zdroj: databáze a výpočty Bisnode

Za nespolehlivou je považována firma, která nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří daň alespoň 500.000 Kč, a také podnik podezřelý z účasti na podvodu. Za nespolehlivého plátce může být označena i společnost, která opakovaně neplní lhůty pro povinná podání.



Institut nespolehlivé osoby byl zaveden novelou z července 2017. Nespolehlivou osobou se na základě rozhodnutí správce daně může stát fyzická i právnická osoba. Jde buď o subjekty, které nejsou plátci DPH a závažným způsobem poruší povinnosti vztahující se ke správě daně, nebo o subjekty, jež přestaly být plátcem DPH v okamžiku, kdy byly uvedeny v registru nespolehlivých plátců DPH.