V Polsku zesílí volání po vyšších úrokových sazbách (Ranní zpráva z finančního trhu)

Souhrnný indikátor důvěry v ekonomiku eurozóny za prosinec zřejmě mírně poklesne. I tak ale bude indikovat solidní hospodářský růst pro závěrečné čtvrtletí loňského roku. V regionu bude pozornost směřovat na zasedání polské centrální banky. Ta sice ponechá sazby beze změny, tři členové Výboru pro měnově politické otázky by však mohli zvednout ruku pro 15bodové zvýšení úrokových sazeb.

Důvěra v ekonomiku eurozóny mírně poklesne

V eurozóně budou dnes zveřejněny indikátory důvěry za prosinec. Indikátor ekonomického sentimentu si zřejmě o desetinku pohorší. Soudíme tak z poklesu spotřebitelské důvěry, která byla zveřejněna již minulý týden. I tak se ale indikátor ekonomického sentimentu stále drží na historickém průměru a naznačuje tak solidní růst HDP v Q4 19 (+0.3 % q/q). Ve Spojených státech nás dnes čeká pouze spíše druhořadý report ADP mapující situaci na trhu práce. Trh očekává solidní tvorbu volných pracovních míst. Páteční klíčová statistika z amerického trhu práce však zřejmě ukáže korekci vysokých čísel z přechozích dvou měsíců. Z pohledu kurzu eura dnešní data mnoho zajímavého nepřinesou. Zamíchat kartami by mohla těžko vyzpytatelná geopolitika. Německé tovární objednávky, které byly zveřejněny dnes ráno a dopadly hůře, než se čekalo, na kurz eura žádný dopad neměly.

V regionu stojí za zmínku zasedání polské centrální banky. Inflace v prosinci vyskočila k horní hranici tolerančního pásma centrální banky, a tak očekáváme, že hlasy volající po utažení měnové politiky budou sílit. Na dnešním zasedání by pro 15bodové zvýšení sazeb mohli zvednout ruku tři členové Výboru pro měnově politické otázky. Sazby ale nakonec zůstanou nejspíš beze změny. I tak ale bude vysoká inflace spolu s více jestřábí rétorikou tlačit krátký konec polské výnosové křivky směrem nahoru. V Česku dnes žádná zajímavější data zveřejněna nebudou. Domácí měnu tak pravděpodobně čeká nemastné neslané obchodování.

Dobrá data nahrála dolaru

Společná evropská měna včera oslabila o 0,4 % na 1,114 USD/EUR. Na koni byl tentokrát americký dolar, kterému nahrál výsledek listopadového zahraničního obchodu. Ten byl nejnižší za poslední tři roky. Deficit se ve srovnání s říjnem snížil o necelé tři miliardy, což by mělo výrazně vylepšit americký HDP za čtvrtý kvartál. Příspěvek zahraničního obchodu k růstu HDP by mohl dosáhnout až 1,5-2,0 pb. Opačným směrem budou naopak působit zásoby, které si prodejci vytvořili v důsledku obav z obchodních válek a v Q4 19 se jich začali zbavovat. Dynamika HDP by tak v Q4 mohla dosáhnout až 2,0-2,2 %. Dobře dopadl i index ISM mimo zpracovatelský sektor, který dosáhl nejvyšší úrovně od loňského srpna.

Během úterního obchodování všechny regionální měny vůči euru oslabily. Česká koruna z tohoto neúspěšného klání vyšla ještě relativně nejlépe, když ztratila pouze 0,1 %. Stále se tak drží poblíž nejsilnějších úrovní od dubna 2018. V odpoledních hodinách se obchodovala za 25,28 CZK/EUR. Polský zlotý v úterý ztratil 0,3 % a posunul se na 4,246 PLN/EUR. O překvapení se postarala polská inflace, která vyskočila na sedmileté maximum. Nejrychlejším tempem od roku 2011 rostly polské ceny potravin, výrazně směrem nahoru se zřejmě posunula i jádrová inflace. Na úrovních okolo 3,5 %, tedy u horní hranice tolerančního pásma tamní centrální banky, se bude inflace zřejmě držet i během prvního pololetí letošního roku.