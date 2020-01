Na reformu důchodů nespoléhejte. Na důchod odkládejte peníze a investujte do toho, co je vám blízké.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové je nutné, aby brzy přišla reforma, jinak důchodový systém přestane být už v roce 2030 udržitelný. Reforma by však musela být příliš radikální a žádná vláda se do ní nepohrne, tvrdí ekonom. Ani odsouvání věku odchodu do důchodu nepomůže. Jedinou možností nakonec bude, aby si každý člověk peníze na stáří sám naspořil.

Jak by měla vypadat reforma důchodového systému?



"Je zřejmé, že současný systém je neudržitelný. Podíl lidí v důchodovém věku totiž bude narůstat," tvrdí ekonom Jiří Cihlář. Dneska tvoří lidé starší 65 let necelých 20 procent populace, v roce 2020 to bude přes 22 procent a v roce 2040 podíl dosáhne 25 procent.

Důvod je prostý - populace stárne. "Okolo roku 2030 začnou do důchodu odcházet silné ročníky ze 70. let. Pokud bychom do té doby nepřišli s žádným řešením, problém s udržitelností našeho důchodového systému už nebude jen hrozbou, ale tvrdou realitou," prohlásila ministryně financí Alena Schillerová. Důchodová reforma je podle ní jednou z priorit vlády.

Vyhlídky ale nejsou příliš optimistické. "Uvidíme zřejmě tlaky na zvýšení odvodů na sociální a zdravotní pojištění. To vše ale bude značně nepopulární. Radikální důchodová reforma může snadno zlomit vaz i jakkoliv jinak úspěšné vládě. Proto se do ní nikdo nepohrne," tvrdí Cihlář.

Současná i příští vláda se tak nachází v patové situaci. Pokud lidé budou ze svých platů odvádět ještě větší podíl než doposud, vyvolá to bouřlivou reakci. Nedostatek peněz pro důchodce se ale lidí rovněž silně dotkne. Neznamená to sice, že by finance na důchody nebyly vůbec.

"Systém totiž vždy bude generovat důchody. Jenže jejich velikost bude čím dál složitěji pokrývat všechny potřeby důchodců," vysvětluje ekonom. Podle něj není možné ani donekonečna odsouvat věk pro odchod do důchodu.

"Nakonec bude jedinou možností to, aby si každý občan během svého aktivního života na vlastní pěst odkládal část svých úspor a ty investoval do toho, co mu je blízké. Někdo do nemovitostí, jiný do dluhopisů. Peníze z této investice by mu v budoucnu měly kompenzovat nízký důchod od státu," tvrdí Cihlář.

Částečně se to děje už nyní - počet lidí s penzijním spořením překračuje čtyři miliony lidí. "Problém je ale v tom, že průměrná měsíční úložka je nízká. Lidé musí stranou odkládat ne stovky korun měsíčně, ale tisíce. Samozřejmě platí, že čím dřív začnou, tím větší částku za jednotlivé roky naspoří," dodal Cihlář.