Kyberútok či ochromení obchodu s ropou. Na tyto cíle může Írán udeřit

Zatímco Spojené státy mluví o 52 možných cílech v případě útoku Íránu proti USA, Teherán má údajně 13 možných scénářů odvety za smrt druhého muže Íránu. Co by mohly obsahovat, se neví. Odhadnout se to ale podle bezpečnostních expertů dá.

1. Útok na americké cíle na Blízkém Východě

Jednou z nejpravděpodobnějších variant je útok na americké základny na Blízkém východě. Například v Iráku, Sýrii, Kuvajtu, Saúdské Arábii nebo ve Spojených arabských emirátech.

"Nelze vyloučit, že tentokrát zaútočí přímo na americké cíle, že to nebudou skrývat. Alespoň tak o tom teď údajně přemýšlí nejvyšší duchovní vůdce a bude to jeho rozhodnutí. Bude to provedeno skrze íránské revoluční gardy, možná o tom íránský prezident, ani premiér, ani vláda vědět nebudou," zamýšlí se bezpečnostní expert Tomáš Pojar.

2. Kybernetický útok

Íránci už v minulosti podnikli kybernetický útok například proti Saudskému Aramcu.Vyřadili z provozu téměř třicet tisíc počítačů a na téměř 14 dní tím největší světovou ropnou společnost paralyzovali. Podle expertů by v případě Spojených států Íránci mířili na vládní instituce.