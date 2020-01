Dobrá data nahrála dolaru (Komentář)

Společná evropská měna dnes oslabila o 0,4 % na 1,114 USD/CZK. Na koni byl tentokrát americký dolar, kterému nahrál výsledek listopadového zahraničního obchodu. Deficit se ve srovnání s říjnem snížil o necelé tři miliardy, což by mělo výrazně vylepšit americký HDP za čtvrtý kvartál. Příspěvek zahraničního obchodu k růstu HDP by mohl dosáhnout až 1,5-2,0 pb. Opačným směrem budou naopak působit zásoby, které si prodejci vytvořili v důsledku obav z obchodních válek a v Q4 19 se jich začali zbavovat. Dynamika HDP by tak v Q4 mohla dosáhnout až 2,0-2,2 %. Dobře dopadl i index ISM mimo zpracovatelský sektor, který dosáhl nejvyšší úrovně od loňského srpna.

Během úterního obchodování všechny regionální měny vůči euru oslabily. Česká koruna z tohoto neúspěšného klání vyšla ještě relativně nejlépe, když ztratila pouze 0,1 %. Stále se tak drží poblíž nejsilnějších úrovní od dubna 2018. V odpoledních hodinách se obchodovala za 25,28 CZK/EUR. Polský zlotý v úterý ztratil 0,3 % a posunul se na 4,246 PLN/EUR. O překvapení se postarala polská inflace, která vyskočila na sedmileté maximum. Nejrychlejším tempem od roku 2011 rostly polské ceny potravin, výrazně směrem nahoru se zřejmě posunula i jádrová inflace. Na úrovních okolo 3,5 %, tedy u horní hranice tolerančního pásma tamní centrální banky, se bude inflace zřejmě držet i během prvního pololetí letošního roku.