Jedna z nejúspěšnějších firem na trhu posledních deseti let

O společnosti Domino’s Pizza a jejích akciích už v prosinci na CNBC psali jako o jedné z úplně nejúspěšnějších v posledním desetiletí. I já jsem jí tu poté chtěl věnovat prostor. Jenže úvaha o ní mě nejdříve přivedla k Fiskarsu, ten k Husqvarně, ta k dlouhověkosti firem a pokračoval jsem u firem nejdéle vyplácejících dividendy. Nyní bych se konečně vrátil na začátek tohoto výletu, tedy k Domino’s Pizza.



CNBC psala o tom, že když se pan Patrick Doyle dostal v roce 2010 do čela společnosti, začal provádět změny, které „zlepšily chuť pizzy“, mimo to investoval do online objednávek a prodeje, což se následně projevilo i na prudkém růstu cen akcií firmy. RBC Capital Markets odhaduje, že nyní má Domino’s asi 30 % podíl na rozvozech pizzy v USA a téměř 70 % podíl na objednávkách online. Což z ní prý dělá „technologickou firmu, která se zrovna specializuje na pizzu“.





Mně osobně příběh této firmy zaujal v podstatě z opačného důvodu: Pizza tu je již hodně dlouho, podobně jako sekerky. Ale podobně jako Fiskars dovedla i tato firma najít způsob, jak staletí starý produkt „doladit“ tak, že jej posunula někam dál (slovo pizza bylo prý poprvé zdokumentováno v roce 997). Že cena akcie za posledních deset let posiluje o více než 3400 % je pak jen důsledek toho, že tu nehovoříme o krátkodobém nafukování zisků, ale dlouhodobém rozvoji a strategii tam, kde by se na první pohled mohlo zdát, že není mnoho co zlepšovat. Tato strategie se pak podle Morningstar projevuje tím, že i nyní má společnost ve vysoce konkurenčním odvětví výhodu ve formě silné značky a i na straně nákladů.Jak vypadá valuace? Firma na volném toku hotovosti FCF za 12 měsíců vydělala 353 milionů dolarů (viz článek Fool.com „ Are Share Repurchases Slowing Down This Pizza Company?“). Kapitalizaci ve výši 12 miliard dolarů by pak podle mých jednoduchých výpočtů ospravedlnilo, kdyby tento tok hotovosti rostl ročně o 1,6 %. Tedy znatelně pod inflačním cílem Fedu . Jinak řečeno, žádný reálný růst a ani inflační zvyšování cen, respektive zisků a toku hotovosti. Pro zasazení do dalšího hrubého kontextu: V roce 2018 přitom FCF rostlo o 9,5 %, v roce 2017 o 8 %. Tržby přitom rostly ještě znatelně rychleji. S&P Global Market Intelligence pak projektuje, že EBITDA firmy by měla vzrůst ze 752 milionů roku 2020 na 1,12 miliard v roce 2028*.Vše to vypadá zajímavě, ale radost může zkazit téma, na které poukazuje zmíněný článek na Fool.com. Ten se totiž zabývá odkupy a jejich dopadem na již tak relativně vysoké zadlužení firmy . Nejde ani tak o to, že firma má záporné účetní vlastní jmění. Ale její dluhy jsou dost vysoko k reálným ukazatelům jako je EBITDA, či právě volný tok hotovosti. Už v posledních letech firma navíc na odkupech (a dividendách) vyplácela dohromady znatelně více, než vydělávala. A podle nově schváleného plánu chce odkoupit další akcie za 1 miliardu dolarů Poměr provozního zisku EBIT k úrokovým nákladům se nyní nachází na hodnotě 4,1 ( S&P Global Market Intelligence) a jsou i firmy z odvětví, které jej mají pouze mezi 2 – 3. Firma na tom ve srovnání s konkurencí není nijak dramaticky ani při pohledu na poměr EBITDA očištěné o investice k úrokovým nákladům. Po oněch odkupech se ale tato měřítka posunou a ve mě toto téma opět vyvolává úvahy o tom, kdy odkupy vlastně pomáhají a kdy už škodí. Jisté je v této diskusi jedno:Z fundamentálního hlediska určitě neplatí obecně přijímaná „pravda“, že odkupy automaticky zvyšují hodnotu díky tomu, že sníží počet akcií . Důvod je prostý: S poklesem počtu akcií se mohou automaticky zvýšit zisky na akcii (E). Jenže zrovna tak automaticky by mělo klesnout PE (tedy násobek ceny a zisků), protože akcie se stanou rizikovější. Výsledný efekt (jak moc se navzájem eliminuje růst E a pokles PE) pak závisí na konkrétní situaci a firmě.* Pro zajímavost: S&P Global Market Intelligence nabízí i svou vlastní valuaci, ve které používá znatelně vyšší očekávané růsty než je oněch 1,6 %. Nicméně přesto nedochází k závěru, že by cena akcie byla výrazně pod její hodnotou. Naopak tvrdí, že je nyní zhruba na férové hodnotě.Tato „nesrovnalost“ mezi tímto závěrem a tím, co píšu já, je dána tím, že S&P Global Market Intelligence používá vyšší betu a znatelně vyšší diskontní sazbu, přesněji řečeno bezrizikové výnosy (jejich zdroj jsem nedopátral). Já na jejich místě používám výnosy desetiletých amerických vládních obligací. A betu (ukazatel systematického rizika) ve výši 0,48 (zdrojem této „historické“ bety je Zacks). Určitý rozdíl pak může pramenit i z toho, že já v těchto svých jednoduchých výpočtech předpokládám, že v budoucnu se bude volný tok hotovosti FCF rovnat volnému toku hotovosti na vlastní jmění FCFE.