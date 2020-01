Hallstatt v Rakousku - Pohádkový ráj ničí invaze turistů. Kvůli trháku Ledové království

Pohádkový svět Arendelle, tajuplného království, ve kterém se odehrává populární animovaná pohádka Ledové království, má reálnou předlohu. Donedávna poklidné místo v rakouských horách nyní ničí nájezdy turistů, kteří chtějí krásy, které zaujaly i filmové tvůrce, vidět na vlastní oči.

Malebné městečko Hallstatt v Rakousku bylo vždy v hledáčku turistů, leží bezprostředně u Halštatského jezera a již od roku 1996 je zapsané na seznamu UNESCO. Turisté sem jezdí již po léta obdivovat barevné domky natěsnané vedle sebe na pobřeží, přímo pod vysokými horami. Pohled doslova pohádkový.

Jenže kdysi poklidné městečko se změnilo v turistický ráj, zejména díky populární pohádce Ledové království. Zdejší domky, jezero a v pozadí se tyčící hory a skaliska inspirovaly animátory společnosti Disney, kteří podle nich vytvořili snové království Arendelle, ve kterém princezny Anna a Elsa prožívají své pohádkové dobrodružství. Kvůli nim sem přijíždí až milion lidí ročně, zejména z asijských zemí, kde mají dokonce postavenou věrnou kopii rakouského městečka.

Turistický boom nastal již v roce 2013, kdy se v kinech objevilo první Ledové království, po listopadové premiéře pokračování filmového trháku sem míří ještě větší davy.

Za jediný den projde městečkem, které obývá necelá tisícovka obyvatel, více než deset tisíc návštěvníků, vybavených selfie tyčemi a drony.

Drzost některých turistů nezná mezí, snaží se dokonce dostat do některých domků, aby si prohlédli i jejich zajímavý interiér. Místní starosta Alexander Scheutz se podle informací webu Daily Mail snaží s nežádoucím přílivem návštěvníků bojovat, snížit by ho chtěl minimálně o třetinu. Dokonce nechal uzavřít část silnic do městečka a žádal turisty, aby si pohled na městečko vychutnali jen zpovzdálí.

Vloni v listopadu městečko o část svého idylického pobřeží dokonce přišlo, v důsledku rozsáhlého požáru byla zcela zničena jedna z dřevěných chaloupek, další nejméně tři budovy oheň poškodil. Příčinu požárů se hasičům nepodařilo odhalit. I v okamžiku, kdy probíhalo vyšetřování a likvidace následků ničivého ohně, museli zástupci města odhánět davy zvědavců, kteří ve snaze ukořistit atraktivní fotku nedbali na zákaz vstupu ani vlastní bezpečnost.

Rakouský Hallstatt není jedinou obcí, ze které Ledové království udělalo instagramový hit. Značnému turistickému zájmu se těší i čtvrť Bryggen v norském městě Bergen, pevnost Akershus ve městě Oslo a další norské přírodní i architektonické cíle.