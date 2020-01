E-neschopenka spolkne až 40 minut, zlobí se lékaři. Zvažují žalobu

Na systém vydávání elektronických neschopenek, který postihly v pondělí výpadky, se snesla vlna zdrcující kritiky od Sdružení praktických lékařů (SPL). To dokonce zvažuje, že podá žalobu na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). "Když se například praktický lékař snaží předat pacienta specialistovi, ČSSZ trvá zpracování nově vystavené neschopenky řadu hodin. To znemožňuje předávání neschopenek specialistům nebo to, aby si neschopenku vystavenou v nemocnici mohl převzít praktický lékař. Některé e-neschopenky tak v systému visí jako nezpracované už více než 52 hodin," tvrdí lékařské sdružení. S takovými neschopenkami se navíc prý nedá pracovat, například měnit nemocnému vycházky. Zmatky podle SPL vedou k tomu, že pacienti "se ocitají ve vzduchoprázdnu, mimo systém". "Není jasné, kdo se o pacienta stará, kam má přijít na kontrolu, kdo mu dá lístek na peníze a kdo ji ukončí. A zda dostane peníze v době nemoci. Pacienti by se v takovém případě měli obracet na příslušné pobočky ČSSZ. Bohužel první zkušenosti ukazují, že se ani tam pomoci nedočkají, protože tyto nedostatky systému e-neschopenek evidentně zaskočil i je,“ zlobí se předseda sdružení Petr Šonka. Lékaři odhadují, že vyladění nevyzkoušeného systému potrvá až rok a jeho spuštění označují za nezodpovědné vůči pacientům. A tím kritika nekončí - vystavení e-neschopenky je prý navíc mnohem časově náročnější než té papírové. "Máme tady bohužel i takové zkušenosti, že lékaři strávili s jednou e-neschopenkou až 40 minut. Trváme na elektronické neschopence, která je funkční a odpovídá naší praxi. Než začne skutečně fungovat, chceme mít možnost vystavit papírové neschopenky bez hrozby sankcí,“ shodují se zástupci praktických lékařů.

Proto se co nejrychleji chtějí sejít se špičkami ministerstva práce a sociálních věcí a také České správy sociálního zabezpečení, aby dohodli distribuci papírových formulářů do ordinací. To, že si mají tiskopisy vyzvedávat na úřadech sami, označili lékaři Šonkovými ústy za skandální.

"Budeme také chtít urychlené zrušení lístků na peníze, které jsou již zcela nesmyslné a přinášejí jen zbytečnou administrativní zátěž. Tu jsme ochotní snášet nejdéle do konce roku 2020. Od příštího roku je přestaneme vystavovat," hřímá šéf sdružení praktiků.

SPL navíc požaduje, aby lékaři dostali za práci pro stát zaplaceno. "Lékaři museli zakoupit speciální moduly ke svému zdravotnickému softwaru a platí za jejich provoz desítky tisíc ročně, stejně tak za práci IT specialistů, bez kterých se e-neschopenka neobejde. To jim, stejně jako jejich práci s vedením neschopenek, nikdo nehradí, vše dělají zadarmo. Pokud se s ČSSZ na úhradě nedohodneme, zažalujeme ji“ uzavírá rezolutně Petr Šonka.

Ministerstvo nicméně kritiku rezolutně odmítá. "Systém eNeschopenky funguje. Jen za včerejšek bylo vyřízeno přes 20 tisíc neschopenek. Vyplnit eNeschopenku je výrazně rychlejší než vyplňovat staré tiskopisy," kontruje mluvčí resortu Barbara Hanousek Eckhardová.

Doplnila, že v případě technických potíží je možné vrátit se k papírovým formulářům, ale "úmyslně bojkotovat platnou právní úpravu není možné. Pro žalobu proto nevidíme důvod. Diskuzi mezi lékaři a ČSSZ se nebráníme," uzavřela Hanousek Eckhardová.

