Souhrn 7.1. - akciové trhy ve světě neudržely pozitivní směr, obavy z konfliktu slábnou a silnější makra tlačí na centrální banky, ropa koriguje růst, BCPP v minusu

Pražská burza dnes při stále pouze slabé likviditě mírně oslabila.



Evropské akciové trhy dnes pouze lehce rostou. Ranní výrazněji pozitivní nálada mizí. Při vyčkávání na další vývoj americko-íránské krize se výrazněji prosazuje vliv pozitivních makroekonomických zpráv v čele s růstem inflace a maloobchodu v eurozóně a zlepšování předstihových ukazatelů. Pozitivně je vnímána také zpráva Oxford Economics o snížení pravděpodobnosti globální recese (ze 30 na 25%) díky zlepšení makroekonomických ukazatelů a zmírnění některých hlavních rizik. Všechny tyto zprávy způsobují paradoxní přesmyk s ohledem na nastavení měnové politiky centrálních bank. Začíná se projevovat vzájemná inverse, kdy, čím lepší makra přicházejí, tím horší to pro trhy je, protože to bude tlačit na utahování měnové politiky centrálních bank. Tato zvrácená logika fungující i v opačném gardu se v posledních letech na trzích velmi zabydlela.







US trhy v úvodu svého obchodování lehce oslabují.







Euro nehledě na silná makra výrazněji oslabuje vůči dolaru. Koruna k euru mírně oslabila.







Ropa dnes koriguje svá posílení z předchozích dnů. Trh přehodnocuje rizika spojená s americko-íránskou krizí. Mnozí analytici míní, že ropě nehrozí nějaký výraznější produkční výpadek, protože všechny země Perského zálivu potřebují příjmy z ropy a proto je nepravděpodobné, že by se pokusily jakkoli omezit průchodnost Hormuzkého průlivu, protože by to poškodilo především je samotné. Samotné Spojené státy jsou v tomto ohledu v současnosti již v podstatě imunní a spíše budou schopny případný výpadek na globálních trzích krýt svou produkcí.

Zlato se dnes stabilizovalo a vyčkává na další vývoj výše zmíněné americko-íránské krize.







BCPP se držela většinu dne lehce v minusu a to především přičiněním prodejní nálady na bankách a ČEZu. Akcie domácích bank se v samotném závěru dne dokázaly z prodejního tlaku vymanit.

Akcie Kofoly po oznámení další akvizice výrazněji oslabily.