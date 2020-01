IKEA zaplatí rekordní odškodné

"Zatímco v zahraničí se odškodné může vyšplhat do astronomických výšek, v České republice většinou stěží pokryje způsobené škody. Bylo by vhodné, aby právní systém v naší zemi více zohledňoval zájmy spotřebitelů. V případě vážných pochybení firem jsou na místě tvrdé trestym," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Švédská nábytkářská společnost IKEA, která provozuje síť prodejen v Evropě, Asii, Americe a Austrálii, se dohodla na zaplacení rekordního odškodného. To obdrží rodiče po zesnulém synovi, na kterého se převrhl prádelník švédské společnosti. Rodina celkem obdrží 46 milionů dolarů.

Výše odškodného v přepočtu přesahuje částku jedné miliardy korun. Jedná se o doposud největší odškodné za úmrtí dítěte v historii Spojených států. Tragédie přiměla americkou komisi pro bezpečnost spotřebitelských produktů, aby zahájila informační kampaň. Ta informuje o rizicích spojených s převržením nábytku.



Není to poprvé, kdy se IKEA zavázala k zaplacení odškodného. Již dříve musela nábytkářská společnost odškodnit tři rodiny, jejíž děti byly usmrceny převrhnutím nábytku. Společnost následně slíbila, že bude prodávat již jen bezpečný nábytek. Jak ale ukazuje případ dalšího usmrceného dítěte, přijatá opatření nebyla dostatečná.

Americká historie je plné případů, kdy se výše odškodného vyšplhala do astronomických výšek. Například po prokázání závad na vozech GM byl zřízen fond ve výši 400 milionů dolarů na kompenzace, které způsobily havárie vyvolané technickými závadami na automobilech. Společnost Philip Morris, která je dnes známá pod názvem Altria Group, zas musela zaplatit 28 milionů dolarů. Údajně způsobila závislost na cigaretách jedné Američance, která následně onemocněla rakovinou.