Eurozóna - inflace v prosinci zrychlila na 1,3%, maloobchod v listopadu výrazně nad odhady

Po včerejším pozitivním překvapení, jež přinesla data o maloobchodních tržbách v Německu, jsme se dočkali podobně dobrých zpráv i z celé eurozóny. Evropští maloobchodníci v listopadu meziročně utržili o 2,2 % více, což o 0,7 procentního bodu překovalo předpoklad trhu. Zároveň došlo k revizi říjnového výsledku, který nově činí 1,7 % namísto původních 1,4 %. Kromě Německa se obchodům dařilo i například ve Španělsku, všech baltských státech či v Portugalsku. Mezi jednotlivými artikly pak vynikaly prodeje počítačů či knih.

Evropská inflace v prosinci zrychlila z listopadových 1,0 % na 1,3 % meziročně. Tento vývoj je do značné míry dán mírným nárůstem cen energií. Jádrová složka, která odmýšlí právě energie a také potraviny, zůstala oproti předchozímu měsíci nezměněna na hodnotě 1,3 %. Z pohledu Evropské centrální banky aktuální data zřejmě mnoho nezmění. Mírně zvýšená cenová dynamika by sice mohla alespoň mírně zvýšit inflační očekávání, nicméně zdaleka ne dostatečně na to, aby se evropský cenový růst přiblížil kýženému cíli v okolí 2 %.

Autor: Vít Hradil, analytik

Editor: Luboš Růžička, analytik











