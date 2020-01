Daniel Kroupa: Pro lidi se nestávají vzorem národní hodnoty, ale bulvární televizní seriály (Video)

„Možná že se potvrzuje Marxova teze, že dějiny se opakují, poprvé jako tragédie a podruhé jako fraška,“ říká muž, jehož komunistické ideje prý ošálily do 12 let jeho věku. Filozof a pedagog, disident, signatář Charty 77 a bývalý politik Daniel Kroupa je hostem Osobnosti Plus Barbory Tachecí.





Zdroj: Český rozhlas, Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus

