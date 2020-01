Lyže v autě? V Rakousku až 5000 euro pokuty

Podobné dotazy na odborníky ÚAMK se s příchodem sněhu stále častěji opakují: Je skutečně pravda, že v Rakousku můžeme dostat pokutu až 130 000 Kč za převoz lyží v autě? A jaká je odpověď? Ano – za určitých okolností skutečně hrozí řidiči pokuta až 5000 euro.

Samozřejmě, že hovoříme o konkrétní situaci. Tedy té, kdy jsou předměty uvnitř vozu, jako například lyže nebo lyžařské boty volně uloženy na sklopených zadních sedadlech osobního vozu. Nejsou náležitě upevněny, není zajištěna ochrana jak řidiče a posádky, ale dokonce jsou ohroženi i ostatní účastníci silničního provozu. Za takové situace například při namátkové kontrole mohou rakouští policisté uložit pokutu až do výše 5000 euro.

V čem je nebezpečnost dané situace, že je tak vysoce sankcionována? Za určité rychlosti, při prudkém brždění nebo dokonce nárazu se totiž projeví fyzikální zákony a volně ležící předměty pohybující se dál vpřed po zastavení vozu mohou získat až 50x vyšší hmotnost než by měly v klidu. To znamená, že lyže se promění ve vržený ve směru jízdy těžký oštěp, lyžařské boty v balvan letící vpřed.

Buďme konkrétní. Jestliže hmotnost páru lyžařských bot běžně dosahuje více než 2,5 kg, pak při nárazu se mohou změnit v dva balvany o celkové hmotnosti 125 kg, které letí interiérem vozu. Lyže pak mají hmotnost od zhruba 10 kg výše. Co k tomu dodat, až půl tuny těžký „oštěp-lyže“ se špičkou vržený vpřed, směrem k posádce vozu je skutečně smrtící zbraní. Může vrazit do opěradla nebo dokonce těla lidí, stejně jako může poranit svými ostrými kovovými hranami.

Potvrdil to i test, který provedli odborníci z partnerského automotoklubu ÚAMK, tedy rakouského ÖAMTC. Při nárazu volně uložené lyže ohrozily zdraví obou cestujících na předních sedadlech.

Jak tedy postupovat? Jestliže cestujete za zimními radovánkami pravidelněji svým vozem, rozhodně se vyplatí zakoupit, nebo si zapůjčit střešní box, kam je vhodné uložit jak lyže, tak i boty. Samozřejmě i v tomto případě vybíráme box, který dovoluje předměty upoutat ke dnu boxu a nebudou tam jen volně ležet.

Jestliže nemáme jinou možnost, snažíme se sklopit jen průzor pro lyže v zadním opěradle vozu, a tím prostrčit lyže. Čím pevnější bude ochrana proti posunu dalších předmětů do interiéru, tím lépe. Prosunuté dovnitř lyže umístíme do speciálního vaku, který se upevňuje k oku v podlaze zavazadelníku. Když takový nemáme, poutáme lyže k pomocí popruhů, rozhodně ne ale populárních „gumicuků“, ty se naopak mohou změnit v katapult vystřelující lyže. Pokud nemáme vak na lyže, zabalíme je do deky, protože hrany lyží se mohou změnit v břitvu.

Boty pak umístíme do tašky, dáme na nejnižší místo v zavazadelníku a opět upoutáme na oka. Když jsme nuceni je dát dovnitř vozu, mají ležet na podlaze a být upevněny nebo překryty.

A ještě jedna rada na závěr od odborníků ÚAMK – nejezdíme v autě v zimní bundě, protože bezpečnostní pásy se automaticky nastavují podle vrchní vrstvy oblečení a při havárii pak dostatečně nepřitáhnou osobu do sedadla. Následkem v lepším případě bude jen bolest krční páteře, v horším i zranění.

Zkrátka cesta vozem na lyžování a přeprava vybavení má svá pravidla, a ta je podle expertů ÚAMK na místě dodržovat v zájmu vlastního zdraví a konec konců i proto, aby se cesta třeba do rakouských Alp neprodražila o 130 000 Kč.