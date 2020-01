Modrá barva: Nebezpečí smyku!

Možná se to nezdá, ale leccos z toho, co potkáváme podél silnic, motoristy informuje třeba o vzdálenostech, ale i případném nebezpečí. O čem je řeč? Například o patnících, přesněji – směrových sloupcích, jak je označují dopravní předpisy.

První informaci, kterou nám patníky u cest, ať už z plastu nebo jiného materiálu, říkají, zní – vzdálenost jednoho od druhého je běžně 50 metrů. Norma ČSN12899-3 sice připouští v závislosti na poloměru zatáček i kratší vzdálenost, nicméně „převážně“ jde o 50 metrů. Právě onu hranici 50 metrů lze například považovat za rozhodující při nutnosti zapnout zadní mlhová světla. Jakmile je viditelnost jen do této vzdálenosti, nastupuje povinnost použít zadní mlhovky. Odborníci ÚAMK zároveň doporučují radikálně v okamžiku, kdy vidíme jen na vzdálenost od jednoho směrového sloupku k druhému, snížit rychlost. A to případně až na 50 km/h. Podle osvědčené z praxe zásady, na jakou vzdálenost vidím, takovou jedu rychlostí.

Není to ale jediné, co nám mohou „patníky“ napovědět. Další informace je stejně zásadní. Jakmile jsou směrové sloupky více na husto, znamená to, že se poloměr dané zatáčky, do níž jste vjeli, se zásadně mění. Bude ostřejší a tudíž je znovu na místě tomu přizpůsobit rychlost jízdy.

Třetí informaci, kterou může patník nabídnout, je dána jeho barvou. Jestliže místo bílého odstínu bude směrový sloupek nabarven na modro, označuje to nebezpečí. Například nebezpečí možného smyku především za současného zimního počasí. V daných místech označených podél silnic modrými patníky se může vyskytovat například námraza. S takovým „modrým varováním“ se nemusíme setkat jen například v zatáčkách, ale jak upozorňují odborníci ÚAMK také například na mostech, v lesních úsecích, nebo v místech kde vytéká na silnici voda ze svahu a podobně.

Modře značené sloupky lze vidět i v určitých úsecích na českých dálnicích. Především na těch nově budovaných. Jde o mezinárodně uznávané značení používané v celé Evropské unii. A tak specialisté ÚAMK doporučují – využívejte jako řidiči těchto informací, upozorňují na nebezpečná místa, což je v daném nastupujícím zimním počasí a námrazách na vozovkách zcela na místě.