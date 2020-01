Rozbřesk: Akciové trhy i středoevropská měny odclonily blízko-východní napětí, euro by mohlo rozšířit zisky

Česká koruna se díky příznivému globálnímu sentimentu posunula až pod úroveň 25,30 EUR/CZK, což jsou nejsilnější hodnoty od dubna 2018 (25,23). Právě tyto úrovně by měly fungovat jako další přirozená technická bariéra, kterou se investoři mohou v nejbližších týdnech pokusit otestovat.



Co může českou měnu držet zpátky? Teoreticky vyšší napětí na Blízkém východě, které znejišťuje akciové trhy a širší paletu rizikových aktiv. Již včera se ovšem ukázalo, že investoři se zatím nenechají jen tak vystrašit. I když akciové trhy vypadají na řadě míst draze, své poklesy zastavily s tím, jak přestala růst cena ropy. Přenos napětí z Blízkého východu do střední Evropy navíc z podstaty věci nemusí být tak silný - hrozba pro regionální ekonomiky je daleko menší než v případě brexitu nebo globálních obchodních válek. Navíc se zdá, že geopolitické napětí nijak neposílilo americký dolar. Ze střední Evropy startoval odliv zahraničního kapitálu, kterého je v koruně zaparkováno od konce intervencí stále velký objem (odhadem desítky miliard eur). Americký dolar ovšem včera v reakci na rostoucí geopolitické napětí neposílil a naopak euro ocenili sérii lepších podnikatelských nálad (PMI).



Vedle globálního sentimentu mohou proti koruně vystupovat přirozeně také slábnoucí domácí fundamenty. Česká ekonomika za konec roku 2019 pravděpodobně nahlásí další oslabení tempa - ve vleku Německa může růst pouze o 0,3 % mezikvartálně a meziročně tak zpomalit ke 2 %. To by měl investorům připomenout už v tomto týdnu slabší listopadový průmysl . Exportéři navíc vykazovali stále relativně vysoké úrovně zajištění a výraznější pomoc nemůže koruna čekat ani od ČNB To vše jsou ale spíše dlouhodobé argumenty, proč by koruna v horizontu šesti měsíců neměla zaznamenat nijak zázračné zisky. Nejsou to ale pravděpodobně dostatečně silné argumenty, proč by se rozjetý měnový pár neměl (pokud to globální sentiment dovolí) pokusit o testování nových technických met (25,23 může být náročnější bariéra a další technickou metou by byly až post-intervenční maxima na 25,12 EUR/CZK ). Česká koruna se otřepala z napětí na Blízkém východě, podobně jako akciové trhy i eurodolar, a dál posiluje (viz úvodník). Další technickou metou jsou maxima z dubna 2018 na 25,23 a pak až post-intervenční maxima na 25,12 EUR/CZK Eurodolar včera kladně zareagoval na překvapivou pozitivní revizi kompozitního indikátoru podnikatelské nálady v eurozóně index PMI byl zvýšen na 50,9 za prosinec) a tak se měnový pár dostal nad úroveň 1,12. Euro by mohlo rozšířit svoje zisky i dnes dopoledne a to pokud se ukáže, že inflace eurozóně v prosinci opravdu viditelně zrychlila (zřejmě až na 1,4 % meziročně). Odpoledne bude nicméně eurodolar zaměřen více na data z USA a to na index podnikatelské nálady v amerických službách ( ISM ) za měsíc prosinec. Index zřejmě nedopadne tak mizerně jako v pátek jeho dvojče pro sektor průmyslu Ve střední Evropě posiluje nejenom koruna , ale i polský zlotý, který si musí dát pozor na dnes zveřejněnou prosincovou inflaci . Ta v meziročním srovnání v důsledku pozitivního bazického efektu zřejmě dále lehce zrychlila nad cíl NBP (2,5 %). Ropa Brent během včerejška zastavila spanilý růst a dnes již mírné ztrácí a její cena se tak propadá k hranici 68 USD barel . Zatímco trhy vyčkávají, s jakou odpovědí na americký raketový útok vyrukuje Írán, dochází k přehodnocování rizika plnohodnotného ozbrojeného střetu na Blízkém východě. I tak ovšem nadále platí, že další eskalaci napětí v tomto regionu nelze v žádném případě vyloučit a geopolitický vývoj zůstane pod drobnohledem (nejen) ropného trhu.Pondělní obchodování na Wall Street bylo značně volatilní. Nejlépe se dařilo technologickému sektoru ( Alphabet +2,5 %, Apple +0,8 %, Netflix +3,1 %, Facebook +1,9 %). Polepšil si i energetický sektor (Exxon Mobile +0,8 %, Halliburton +2,5 %) a to hlavně díky růstu cen ropy . Naopak nejslabším článkem dne byl finanční sektor ( Citigroup -0,3 %, Wells Fargo -0,6 %). Za zmínku stojí společnost Tesla (+1,9 %), která se stále drží při svých historických maximech.