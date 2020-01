Management Stock Spirits nedoporučuje schválení mimořádné dividendy

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Téměř 200 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti poskytuje služby pro přibližně 4,7 milionu klientů. Od roku 2000 je součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank.



Management firmy Stock Spirits nedoporučuje na nadcházející valné hromadě (6. února) schválení mimořádné dividendy ve výši 0,1219 EUR /akcii, jak navrhuje akcionář Western Gate. Firma uvádí, že i když by akcionáři tento návrh schválili, nebyl by pro management závazný, jelikož stanovy společnosti v případě řadového návrhu neumožňují výplatu dividendy nad rámec doporučení managementu, přičemž management navrhuje výplatu dividendy ve výši 0,0631 EUR / akcii. Podle našeho názoru by výplata mimořádné dividendy byl pro akcie firmy příznivou zprávou a ty na tuto informaci již dříve reagovaly růstem.