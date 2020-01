Auta zítra a pozítří…

Představa autonomních automobilů zítřka, které reagují na povel: „popojeď o kousek dopředu“, jsou zcela nerealistická. Budou rozumět tomu, že mají jet od bodu A do bodu B po vybrané trase s dodržováním předpisů a bezpečně. Ale rozhodně nic víc. V opačném případě by jen zapracování všech norem, která jsou dnes požadována po osobních vozech řízených lidmi trvalo nejméně do roku 2025. Svět ale chce autonomní vozy už zítra…

Ani požadavek na částečně autonomní automobily není právě jednoduché splnit ze strany výrobců, jako je Google, General Motors, Ford, Honda nebo Lyft anebo Tesla, či evropské automobilky. Proč? Protože legislativa, stejně jako státní orgány vyžadují, aby samořiditelné vozy splňovaly víc, co běžná auta, ale přitom od nich navíc vyžadují, aby také měly třeba volant, pedály… To považují producenti a vývojáři za absurdní. Proto se dožadují toho, aby byly v případě autonomních aut tyto atributy řízení „škrtnuty“ ze seznamu nezbytných součástí. V opačném případě se vývoj ještě více prodlouží a zdraží, vždyť by vlastně šlo o 2 auta v jednom.