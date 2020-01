Elektroauta: Od ledna dálnice zdarma

Nenápadné změny přinesla nová legislativa, která hovoří o bezplatné nebo snížené platbě za dálniční známky pro ekologická vozidla na českých dálnicích od ledna roku 2020 a následně od roku 2021. Koho se to týká konkrétně?

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, jasně hovoří o změnách, které se budou od ledna 2020 vztahovat k placení dálničních známek. První zásadní změna se skrývá v článku 7, paragrafu 20a, kde se hovoří o tom, které osobní automobily do 3,5 tuny od ledna 2020 budou jezdit po českých dálnicích aniž by musely platit za dálniční známku. A to jak 10denní, tak měsíční nebo dokonce roční.

V zákoně se hovoří konkrétně, že jde o osobní auta používající „ jako palivo elektrickou energii nebo vodík“, a to výlučně nebo v kombinaci s jiným palivem. Tedy můžeme hovořit o elektromobilech a vozech na vodík, ale i o hybridech. V jejich případě ale zákon přesně stanoví hodnotu emisí CO2, které v kombinovaném provozu nesmí překročit hranici 50 g/na 1 km. Podobnou výjimku mají i vozy vybavené „zvláštní registrační značkou pro historická vozidla, kterým byl vystaven průkaz historického vozidla“. V platnosti pak zůstává bezplatný provoz pro postižené.

Změny se ovšem týkají i dalších vozů. Konkrétně „jde-li o vozidlo poháněné zemním plynem nebo biometanem“, jak hovoří zákon. V tomto případě je vzhledem ke stávající ceně za roční dálniční známku je tato snížena o třetinu. Takže: za roční známku majitelé takovýchto automobilů zaplatí poplatek „ na 1 rok“, který „nesmí překročit 1 000 Kč“. Za 30denní známku to bude 300 Kč a 10denní 200 Kč. V tomto případě platnost zákona nabývá účinnosti 1. ledna 2021.