Nižší americké dovozy vylepšují bilanci zahraničního obchodu i celý HDP (Ranní zpráva z finančního trhu)

Po včerejších silných datech z německého maloobchodu se dnes můžeme dočkat podobného překvapení za celou eurozónu. Hráče na trhu by ve světle extrémně uvolněné měnové politiky měla potěšit vyšší inflace v eurozóně. Nižší schodek amerického zahraničního obchodu pak dává naději na lepší výsledek HDP za Q4 19.

Inflace v EA již třetí měsíc v řadě roste, hlavně kvůli energiím

Z pohledu vývoje kurzu eura vůči dolaru nepřináší dnešní ekonomický kalendář jednoznačné informace. Kromě toho zůstává trh nervózní kvůli geopolitice a možné odvetě ze strany Íránu. Ve prospěch eura by měla hrát solidní spotřeba domácností v eurozóně zrcadlící se v růstu maloobchodních tržeb. Nahoru jde již tři měsíce v řadě i inflace v eurozóně. Nicméně tady primárně kvůli dražším energiím. Meziroční dynamika jádrové inflace zůstává stabilní hluboko pod cílem. Z pohledu dolaru povzbudivá data očekáváme odpoledne v podobě snížení deficitu zahraničního obchodu. Za tím by měly stát především nižší dovozy s výjimkou importu aut a automobilových dílů (vyšší dovoz je důsledkem předchozí stávky v GM). Lepší bilance zahraničního obchodu pak slibuje lepší výsledek celkového HDP americké ekonomiky v závěrečném čtvrtletí loňského roku (viz včerejší Týdenní zpráva zde http://bit.ly/36D3m3j).

Z pohledu koruny a tuzemského ekonomického kalendáře bude dnešní den nezajímavý. Bude zřejmě pokračovat obchodování provázené zatím stále nízkou obchodní aktivitou. Z pohledu technické analýzy představuje oblast odporu hladina 25,20 CZK/EUR, v případě jejího zdolání pak pointervenční minimum z kraje roku 2018 na 25,10 CZK/EUR. Blížící se zveřejnění horších dat z tuzemské ekonomiky, které předpokládáme ve druhé polovině týdne, by ale spíše nahrávalo zastavení dosavadního trendu a určité korekci korunových zisků. Dále oslabit spekulace na utažení měnových podmínek by dnes měl člen bankovní rady ČNB A. Michl, který dopoledne (v 9:00) vystoupí na ekonomické konferenci. Michl v poslední době preferuje stabilitu úrokových sazeb.

Koruna pokračuje v úspěšném tažení

Eskalace situace na geopolitické scéně a z pohledu eura povzbudivá data vedla hned s počátkem včerejší obchodní seance k posílení společné měny vůči dolaru. Kolem poledne se již kurz dostal přes 1,120 USD/EUR. Pozitivní sentiment vnesla na trh hned ráno nečekaně silná data německých maloobchodních tržeb za listopad. Pozitivní náladu pak potvrdila finální čísla evropských kompozitních PMI, která byla díky vzestupné revizi v sektoru služeb vylepšena. To jenom podtrhlo stabilizaci situace v závěru loňského roku po prakticky celoročním sestupném trendu.

Česká koruna pokračuje v úspěšném tažení. Hned zkraje nového týdne navázala na své úspěchy z konce toho minulého. Korunu, ale ani okolní měny regionu, nijak nevystrašilo řinčení zbraněmi na stranách Spojených států a Íránu, respektive Iráku. Jakoby středoevropský region z tohoto pohledu představoval pro investory bezpečí. Koruna se tak včera poprvé od poloviny dubna 2018 dostala lehce pod hladinu 25,25 CZK/EUR.