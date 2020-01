Kalendář dobrého rodiče: Ohlídejte si zápisy, přihlášky do škol i letní tábory a jarní prázdniny

Ať máte doma předškoláka nebo teenagera, jako zodpovědný rodič musíte stále hlídat a stíhat nějaké termíny. Které jsou ty nejdůležitější?

Pozorní buďte zejména v případě, že vaše dítě dosáhlo věku, kdy ho čeká nástup do školky či školy, nebo kdy má ve školském systému postoupit o stupínek výš. Zápisy a termíny přijímacích zkoušek jsou pevně dané, každoročně je zejména ve větších městech přetlak zájemců, a pokud zaváháte, nemusí na vás zbýt kvalitní nebo dobře dostupná instituce.

Zápisy do školek

Do mateřských školek probíhají zápisy v průběhu května. Konkrétní termín si jednotlivá zařízení vypisují sama, již nyní najdete většinou na webových stránkách školek i na nástěnce či chodbě budovy jak termín, tak doporučení, co si na zápis připravit. Do školek berou již děti dvouleté, pokud to dovoluje kapacita. Naopak pro pětileté děti je školková docházka povinná.

Kromě svého občanského průkazu budete potřebovat rodný list dítěte a leckde i potvrzení o ukončení rodičovského příspěvku. Na místě pak vyplníte evidenční list a přihlášku. Dítě si nic připravovat nemusí, mělo by se již obejít bez plínek, mělo by se umět samo najíst, vysmrkat, obléknout, poznat své věci a uklízet po sobě, při zápisu to ale nikdo kontrolovat nebude.