Kuřáky čeká krušný rok. O důvod víc, přestat kouřit již nyní

Nový daňový balíček zvýší mezi jinými také ceny cigaret. Kuřáci si připlatí až o 13 korun za krabičku, čekají je ale i další nepříjemnosti včetně přísných zákazů. Koncem roku prošel sněmovnou návrh vládní koalice na úpravu daňového balíčku, zdražení přinesl mezi jinými i pro kuřáky. Ti vzestup cen za svůj oblíbený zlozvyk pocítili již s příchodem nového roku, skutečné zdražení ale teprve přijde, zřejmě na jaře. Cena za krabičku by měla podle odhadů stoupnout o dvanáct až třináct korun. Zdražovat by se mělo zřejmě i v následujících letech. Na rozdíl od našich polských nebo slovenských sousedů s novými cenami kuřáci zaplatí asi o dvacetikorunu na krabičku více, lze tedy očekávat nárůst přeshraničního obchodu z těchto zemí. Naopak opadne zájem o dosud levnější cigarety ze strany německých a rakouských kuřáků, ceny se těmto zemím vyrovnají. Tabákové společnosti i státní pokladna by tak díky novým cenám mohly letos zaznamenat pokles v prodejích. Máte-li v oblibě mentolové cigarety, s nimi se budete muset rozloučit úplně. I přes značnou oblibu bylo prokázáno, že ovoněné cigarety škodí ještě více než ty klasické. Mentolem ochlazený kouř totiž vdechujete hlouběji a udržíte ho v plicích déle, než kouř klasický, čímž stihne napáchat větší škody. Evropská unie proto svou směrnicí prodej těchto cigaret zakázala již v roce 2014, přechodného období pro výrobce skončí 20. května 2020, po tomto datu již mentolové cigarety nikde v zemích EU nepořídíte. Kuřáky mohou překvapit i nové pokuty. Například v sousedním Rakousku, kam v zimě míří řada Čechů na lyže. Od 1. listopadu 2019 zde vstoupil v platnost zákon, který zakazuje kouření v restauracích, barech a kavárnách s výjimkou venkovních prostor a zahrádek. Za jeho porušení hrozí pokuta 100 eur (2500 Kč), při opakovaném porušení až 1000 eur (25 000 Kč). Rakousko bylo jedním z posledních evropských kuřáckých rájů, nyní si v místech, kde se prodává a konzumuje jídlo a nápoje, nezapálíte již ani doutníky, vodní dýmky a dokonce také elektronické cigarety. Nenechte se zmást, pokud kolem sebe uvidíte popelníky nebo kouřící místní. Rakušané zaujímají k zákazu dlouhodobě odmítavý postoj a je možné, že leckde se budou snažit zákaz obejít.

Pokud hodláte cestovat naopak za teplem, raději si s sebou neberte právě elektronickou cigaretu. Do mnoha zemí se totiž nesmí vozit, mohli byste o ni na letišti přijít. Dovoz je zapovězen například do Spojených arabských emirátů, pozor, pokud v Dubaji třeba jen přesedáte. Od loňského září je dovoz zakázán také do Indie.

Zákaz kouření pak platí pro elektronické cigarety například v Saúdské Arábii, Singapuru, Libanonu, Taiwanu, Vietnamu, Kambodži nebo v Indonésii. V některých zemích můžete za vapování skončit dokonce ve vězení, na Filipínách hrozí několik měsíců, v Indii až tři roky, v Thajsku ale až deset let.

Uvažujete, že přestanete kouřit úplně? Na další stránce vám poradíme, jak nad zlozvykem úspěšně zvítězit.

Než svou denní spotřebu cigaret omezovat postupně, je lepší určit si pevné datum a od něj se zlozvykem striktně skoncovat. Nekupujte si již další krabičku, zahoďte zapalovače, ukliďte z očí popelníky. "Rozhodnutí, že s kouřením skoncuji ze dne na den, se může zdát radikální, ale opravdu jde pouze o překonání náročného začátku,” popisuje prezident České koalice proti tabáku, Lukáš Kohoutek.

Zpočátku vás nutkavá chuť na cigaretu bude zřejmě nepříjemně přepadávat. Podle odborníků ale zpravidla netrvá déle než deset minut, pak odezní. Zkuste se během té doby něčím zaměstnat, ať na cigaretu nemusíte myslet. "Častokrát stačí na minutu či dvě zabavit mozek jinými myšlenkami, odejít na chvíli z prostředí, které nám chuť na cigaretu vyvolává, nebo zaměstnat ruce a chuť po chvíli opět přejde. Čím déle si člověk nezapálí, tím slabší toto nutkání je a odvykání je lehčí," doplňuje odborník. Zkuste se jen párkrát nadechnout, někomu zatelefonujte, začtěte se do knihy nebo zabavte mysl mobilem, pomůže také změnit chuť v ústech tím, že se napijete nebo něco malého sníte.

Zapojte svou rodinu, kolegy a známé a oznamte jim svůj záměr přestat kouřit. Poproste je o podporu. Pokud na to sami nestačíte, vyhledejte odbornou pomoc.

Pokud jste hodně silný kuřák, budete bojovat nejen s návykem, ale i fyzickou závislostí na nikotinu. Abyste zmírnili nepříjemné abstinenční příznaky, jako je třes, úporné bolesti hlavy, pocení či poruchy spánku, můžete v prvních nejtěžších týdnech odvykání využít různé podpůrné prostředky, jako nikotinové náplasti, sprej, žvýkačky a pastilky. Redukujete tím zdravotní dopad cigaretového kouře na váš organismus i vaše okolí, ale odvykání bude pozvolnější a nebude pro vás tolik obtížné.

Problém mnoha kuřáků netkví ve fyzické závislosti na nikotinu, ale v psychosociální závislosti na situacích, ve kterých obvykle kouří. Pokud cítíte nutkání zapálit si na pauze s kolegy, v hospodě s kamarády nebo u ranní kávy, zkuste nutkání předejít změnou těchto situací. Nemáte-li dost silnou vůli, pomůže dočasně takové situace maximálně omezit.