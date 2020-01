Volatilní úvod týdne v USA

Pondělní obchodování na Wall Street bylo značně volatilní. V úvodu dne byly trhy při svých denních minimech kvůli dalším vyostřeným výrokům Trumpa na nastalou situaci s Íránem. Rovněž masivní víkendové protesty v Teheránu a dalších velkých íránských městech rozhodně nepomohly náladě na trhu. Ovšem od otevření trhů se postupně negativní nálada vytrácela a investoři začali využívat situaci k nákupům a hlavní akciové indexy tak dokázaly uzavřív v mírném plusu. Z toho lze usuzovat, že trh má stále sílu a dolů se mu zkrátka moc nechce. Ovšem situace může být vážnější než se zdá a to v případě, že Írán zareaguje nějakou odvetnou akcí. Již mnohokrát jsme viděli jak citlivě umí reagovat ropa na geopolitické problémy v tomto regionu a jinak tomu nebylo a nebude ani tentokrát. Právě vyšší cena ropy (pokud by dále rostla) může vést k inflačním tlakům a ke změně rétoriky amerického FEDu, ale to značně předbíhám. Každopádně jde o další "hrozbu", kterou nelze brát na lehkou váhu. Jako by Trumpovi nestačilo, že zrovna částečně zažehnal problém s Čínou... Doufejme tedy, že se situace uklidní bez výrznější eskalace tohoto "nového" konfliktu.

Nejlépe se dnes dařilo technologickému sektoru (Alphabet +2,5 %, Apple +0,8 %, Netflix +3,1 %, Facebook +1,9 %). Polepšil si i energetický sektor (Exxon Mobile +0,8 %, Halliburton +2,5 %) a to hlavně díky růstu cen ropy. Naopak nejslabším článkem dne byl finanční sektor (Citigroup -0,3 %, Wells Fargo -0,6 %).

Za zmínku stála dnes společnost Tesla (+1,9 % ), která se stále drží při svých historických maximech. Je zajímavé, že tato společnost je aktuálně více než dvakrát větší dle tržní kapitalizace než legendární Ford. Kam až Tesla poroste? Jak moc jsou investoři a spekulanti ochotní oceňovat budoucí úspěch a budoucí tržby? Osobně jsem názoru, že při stávající situaci již Tesla nemá mnoho prostoru pro růst, pro racionální růst už vůbec ne. Ale to ukáže až čas.