Vyhozené vánoční stromky nepatří do popelnice. Jak se jich zbavít?

Podle tradice jsou Tři králové dnem, kdy odstrojujeme vánoční stromek. Možností, jak ho zlikvidovat, je víc. Například na vesnicích ho většinou rozřežou a spálí. To třeba v Praze úplně nejde. Hlavní město navíc řeší i to, co si počít s 22 metrů vysokým stromem ze Staroměstského náměstí.

Vánoční stromky by neměly skončit v popelnicích nebo odložené v lesích. Patří vedle popelnic nebo kontejnerů. "Pokud je ta popelnice veřejně přístupná, jak je tomu například na sídlištích, tak můžete tento stromek volně odložit vedle ní," radí mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Pokud to nejde k popelnicím se směsným odpadem, stačí ho dát vedle kontejnerů na ten tříděný. Jen v Praze takhle končí přes 300 tisíc vánočních stromků ročně. Putují do kompostáren nebo spaloven. Podle odhadů musí být v České republice ročně zlikvidováno 1,3 milionu vánočních stromků.

V menších obcích je svoz zajištěn kontejnery na bioodpad. Informaci o jeho umístění poskytuje obecní úřad. Den tříkrálový je také poslední, kdy je rozsvícen strom na Staroměstském náměstí. V úterý ho už zhasnou a ve čtvrtek odvezou.