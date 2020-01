Pátek 31. ledna je posledním dnem pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí

Letošní přiznání k dani z nemovitých věcí je potřeba podat nejpozději do pátku 31. ledna. Přiznání by neměli zapomenout podat zejména poplatníci, kteří v roce 2019 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Také ti poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu. Pokud jim ještě nějaká nemovitá věc v kraji zbyla, podají dílčí daňové přiznání. Pokud všechny své nemovité věci v daném kraji v roce 2019 pozbyli, doručí na finanční úřad písemné oznámení o této skutečnosti.