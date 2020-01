Zlato, palladium a ropa zažily raketový vzestup ceny

"V případě, že se bude zhoršovat situace na Blízkém východě, vzroste cena ropy. Investoři rovněž projeví zvýšený zájem o zlato a akcie některých zbrojařských firem," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Přestože letošní rok teprve startuje, ceny některých komodit již stihly zaznamenat raketový růst. Cena zlata od začátku roku do pondělí 6. ledna (10:00 SEČ) vyrostla o 3,5 procenta na úroveň 1 576,4 dolaru za troyskou unci. Chvíli se zlato prodávalo i za cenu 1 588,1 dolaru za troyskou unci. Tím zlato dosáhlo téměř sedmiletého maxima.

Podobně jako zlatu se letos daří i palladiu. Tento vzácný kov letos vzrostl na ceně již o 3,6 procenta. V pondělí 6. ledna (10:00 SEČ) se palladium obchodovalo za 2 017,8 dolaru za troyskou unci. To je jen těsně pod historicky nejvyšší úrovní.



Pozadu nezůstává ani cena ropy Brent, která se v pondělí 6. ledna (10:00 SEČ) obchodovala za 70,1 dolaru za barel. Černé zlato se od začátku roku zhodnotilo již o 6,1 procenta. Za cenovým nárůstem stojí především riziková přirážka, s kterou se na trhu s ropou kalkuluje kvůli napětí na Blízkém východě.

Vzácné kovy jsou považovány za bezpečný přístav, kam se investoři stahují v dobách zvýšeného napětí. Po zabití generála Sulejmáního existují obavy, že se začne zhoršovat bezpečnostní situace na Blízkém východě. Investoři na tuto situaci zareagovali tím, že začali nakupovat zlato a palladium. Eskalace násilí na Blízkém východě by potenciálně mohla blokovat dodávky ropy na světové trhy, proto je i u ropy patrný prudký nárůst ceny.