Boeing se možná kvůli problémům s letouny 737 MAX víc zadluží

Americký výrobce letadel Boeing zvažuje, že se víc zadluží, aby měl více hotovosti na řešení problémů s letouny řady 737 MAX. Společnost uvažuje o odložení některých kapitálových výdajů, zmrazení akvizic a snížení výdajů na výzkum a vývoj. Informoval o to dnes list The Wall Street Journal. V neděli Boeing a americký Federální úřad pro letectví (FAA) potvrdily, že nyní zjišťují, zda by v letounech řady 737 MAX nemohla zkratovat kabeláž. Při dvou tragických haváriích těchto letadel, způsobených chybným software, zemřelo v říjnu 2018 a březnu 2019 celkem 346 lidí.



Společnost Boeing na dotazy agentury Reuters ohledně dalšího zadlužení nereagovala. Výrobce letadel v polovině prosince oznámil, že výrobu letadel 737 MAX od ledna pozastavuje. Minulý měsíc na svůj post rezignoval šéf společnosti Dennis Muilenburg, jemuž se nepovedlo Boeing vyvést z krize. Ta firmu dosud stála devět miliard dolarů (203,5 miliard Kč).





V neděli mluvčí Boeningu uvedl, že výrobce na nový problém s kabeláží narazil "během důkladného procesu". Dodal, že Boeing příslušnou analýzu provádí ve spolupráci s FAA. Je podle něj předčasné nyní spekulovat o tom, zda věc povede ke konstrukčním změnám.Úřad FAA potvrdil, že spolu s výrobcem letounů "analyzují některá zjištění z nedávného přezkumu navrhovaných změn na modelu Boeing 737 MAX".Podle listu The New York Times Boeing ověřuje, zda nejsou dva svazky kabelů příliš blízko u sebe, a nemohou tím pádem zkratovat, což by při neadekvátní reakci pilota mohlo vést k havárii letadla.Boeing nyní pracuje na variantě, že se svazky kabelů oddělí, a zjišťuje, zda zkrat zkutečně za provozu hrozí, informoval zástupce společnosti.Úřad FAA se snažil dosáhnout toho, aby byl audit hotový do konce prosince. Problém s kabeláží by mohl podle zástupců Boeingu návrat letounů 737 MAX do provozu opět oddálit. Agentura Reuters už dříve napsala, že úřad FAA patrně provoz letadla neschválí dřív než v únoru a že proces se může protáhnout do března či déle.Federální úřad FAA totiž problém s elektroinstalací označil za potenciálně "katastrofický".Všechny letouny řady 737 MAX byly celosvětově odstaveny z provozu po dvou tragických nehodách. První z letounů podle vyšetřovací zprávy spadl proto, že piloti nebyli informováni o softwarovém problému stabilizačního systému MCAS a nevěděli, jak mají reagovat. Kvůli vadnému senzoru automatický bezpečnostní systém opakovaně poslal stroj do střemhlavého letu a posádka nedokázala nad letadlem udržet kontrolu. Podle zjištění úřadů byl také příčinou druhé havárie vadný software.Pozastavení letů se dotklo i české firmy Smartwings, která má ve flotile sedm těchto strojů a nedávno vyčíslila škodu z nemožnosti je používat na 1,5 miliardy korun