Nový týden začal na akciích poklesem, i když Wall Street už mírní ztráty. Zlato a ropa nahoře

Akciové trhy vstupují do nového týdne poklesem, což znamená druhou ztrátovou seanci za sebou. Nervozitu na trh vzneslo napětí na Blízkém východě po zabití íránského velitele Američany.

Americký prezident Donald Trump v noci na dnešek znovu pohrozil "velkou odvetnou akcí" v případě, že by Teherán kvůli zabití mocného íránského generála Kásema Solejmáního zaútočil na americké cíle. Do Iráku vzkázal, že pokud tato země vypoví americké vojáky, uplatní vůči ní sankce. Spojené státy kromě toho podle něj mohou uvažovat o útoku na vybrané íránské kulturní lokality, pokud by Íránci v odvetě za smrt velitele oddílů Kuds zabili nějaké americké občany. Íránu mezitím oznámil, že nebude brát v úvahu limity jaderné dohody, a Solejmáního nástupce, brigádní generál Esmáíl Káaní, pohrozil odplatou za Solejmáního smrt.

Dolů se dnes podívaly největší asijské burzy, na které navázala Evropa. Americký index S&P 500 po loňské rally a rekordním vstupu do nového roku odepisoval za poslední dva obchodní dny zhruba 1,1 %. Většinu průběžných ztrát se mu dnes ale podařilo odmazat, jak investoři posuzují, jaký dopad by konflikt mezi USA a Íránem mohl mít.

Neutuchá naopak zájem o bezpečnější aktiva: Zlato se vyhouplo na 1589 USD za unci a přiblížilo se tak sedmiletému maximu. Nervozita pomáhá také ropě, kde se investoři obávají výpadku v dodávkách: Brent se dnes v Londýně dostal až nad 70 USD za unci. I zde ale platí obdoba vývoje u amerických akcií: průběžná denní maxima jsou v podvečer středoevropského času passé.

Další bezpečnější aktivum, totiž japonský jen, se v úvodu seance vyšvihl na nejsilnější úrovně za poslední tři měsíce, jakkoli pak už byl pohyb nevýrazný. Americké desetileté výnosy naopak klesly i na méně než 1,77 %. Pokles výnosů znamená vzestup ceny dluhopisů.

Americký dolar začal ztrácet sílu během dopoledního evropského obchodování. Měnový pár je nyní kolem 1,1184 EURUSD v neprospěch dolaru, pro který jde o první pokles za poslední tři seance.

Naopak britská libra si polepšila, protože se k ní vrátili investoři, kteří za ni po zabití Solejmáního kupovali bezpečnější aktiva. Britské měně mohly pomoci vzestupné revize prosincových indexů aktivity v průmyslu a ve službách. Obdobná data potěšila i za eurozónu a za Německo, odkud jsme se dočkali také nečekaně dobrých dat o růstu maloobchodních tržeb za listopad.

Dnes se dařilo české koruně, která k euru posiluje o 0,2 % a je již za 25,273 za euro. K dolaru jsou její zisky ještě výraznější, kurz je kolem 22,581 za dolar. Podle ředitele sekce měnové ČNB Petra Krále má centrální banka inflaci pod kontrolou a je toho názoru, že fundamentální domácí inflační tlaky již začaly polevovat.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:55 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.2662 -0.3741 25.3964 25.2566 CZK/USD 22.5823 -0.6367 22.7398 22.5631 HUF/EUR 329.8706 0.0268 330.2608 329.3500 PLN/EUR 4.2380 -0.1128 4.2516 4.2374

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8042 0.2763 7.8137 7.7822 JPY/EUR 121.2190 0.4163 121.2270 120.5680 JPY/USD 108.3510 0.3552 108.3650 107.9250

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8504 -0.3644 0.8547 0.8500 CHF/EUR 1.0844 0.0553 1.0859 1.0837 NOK/EUR 9.8488 -0.1562 9.8852 9.8416 SEK/EUR 10.5258 0.3509 10.5432 10.5117 USD/EUR 1.1187 0.2518 1.1207 1.1160

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4424 0.1168 1.4440 1.4370 CAD/USD 1.2975 -0.2088 1.2991 1.2964

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



