Poražení investičního roku 2019 drželi finance v bankách. Co čekat od letoška?

Skončený rok byl pro investory mimořádně úspěšný. Svoji hodnotu výrazně zvýšily jak akciové indexy, tak dluhopisy i většina komodit. Na straně těch, kteří v roce 2019 investovali své volné prostředky, musí panovat spokojenost. Jediným poraženým se tak za loňský rok stali lidé schraňující svoje peníze na bankovních účtech. Uplynulých dvanáct „investičních“ měsíců se jednoznačně povedlo. A to i přesto, že vzduch investorům otravovaly obchodní spory mezi Spojenými státy a Čínou a možný odchod Velké Británie z Evropské unie bez dohody. Jak se dařilo akciím, komoditám či bitcoinu a co můžeme očekávat letos?

Akcie zakončily rok s vysokými zisky

Americké akciové indexy, a nejen ty americké, se v roce 2019 probojovaly na svá historická maxima a připsaly si během posledních dvanácti měsíců bezmála třicetiprocentní zhodnocení. Velkou roli zde hrál fakt, že rok 2018 byl zakončen silným propadem cen světových akcií, který se zastavil právě na počátku roku 2019, a tak byla startovní čára posunuta ve srovnání s ostatními lety poměrně nízko. Za silným růstem cen stálo prvotně přesvědčení, že akciové indexy byly na počátku roku skutečně levné a v jeho průběhu byl pak trh i přes několik dramatičtějších epizod přesvědčen, že jednání mezi světovými velmocemi skončí úspěšně.

Komodity své věrné potěšily

Výrazného zhodnocení se dočkali také investoři do hlavních komodit, když zlato posílilo o patnáct procent a ropa byla na konci roku 2019 silnější téměř o třetinu. Za posílením cen ropy stojí, stejně jako u akcií, příznivá cena na počátku roku, kdy se jeden její barel obchodoval jen za 46,5 dolaru, což je hodnota blízká mnohaletému minimu. Zároveň také v průběhu roku ropný kartel OPEC, sdružující státy produkující ropu, snižoval svoji těžbu, a tím stimuloval poptávku po černém zlatu a podporoval růst jeho ceny.

Bitcoin prudce rostl

Rok 2019 byl mimořádně úspěšný také pro nejznámější digitální měnu bitcoin. Jeho hodnota se v uvedeném období zvýšila o téměř 65 procent. Přibližně v polovině roku se mohli investoři do této měny těšit šestiměsíčnímu zhodnocení přesahujícímu dokonce 200 procent. Důvod růstu této vysoce spekulativní komodity nelze podle mého názoru přesně specifikovat. Fundamentálně k takovému růstu nejsou zřejmé důvody. Počet transakcí v bitcoinech je nadále velice nízký a nijak výrazně se neliší od let předešlých, pozitivní jsou tak pro růst zřejmě jenom rostoucí ceny elektrické energie, které zvyšují náklady na těžbu. Je možné, že se také mění struktura majitelů hlavní digitální měny a bitcoin již není investičním artiklem pro tak velké množství drobných investorů či spekulantů jako v období před velkým propadem v roce 2017 a digitální měna se ocitá v „pevnějších rukou“.

Vyhlídky na rok 2020

Co čekat od roku právě začínajícího? Budou na jeho konci investoři podobně spokojení, jako mohli být loni? Budoucnost může předpovídat každý. Na tom není nic složitého. Problémy však přichází ve chvíli, kdy chceme, aby byla taková předpověď přesná, což je prakticky nemožné. S vědomím toho se pojďme na rok s dvacítkou na konci podívat střízlivou optikou.

Lze předpokládat, že akcie přinesou investorům mírně podprůměrné zhodnocení, které ovšem překoná úroky na spořicích účtech. Globální akciové trhy nezopakují loňskou výkonnost. Rok 2019 začínal po silné korekci a akcie byly v té době opravdu levné. Na začátku roku nového je situace zcela opačná. Velká část indexů se nachází na historických maximech, nebo v jejich blízkosti. Zopakování letošní výkonnosti je velice nepravděpodobné. Rok 2020 je také závěrečným rokem čtyřletého prezidentského cyklu Donalda Trumpa. Tato období bývají zpravidla zisková, nicméně jsou postižena vysokou kolísavostí, a tak je v průběhu roku možno počítat s ozdravnými korekcemi předchozích růstů. Vzhledem k současnému technickému překoupení akcií by mě nepřekvapila korekce v úvodním kvartálu. Otázkou také je, jak výrazně se na poklesu akciových kurzů projeví stupňující se napětí mezi USA a Íránem. To už začalo tlačit vzhůru ceny ropy i zlata.

Pro nákupy akcií by měly být příhodnými obdobími počátek jara a následně také polovina října. Ve zlom dlouholetého růstového trendu a definitivní přechod k medvědímu trhu však v tuto chvíli nevěřím. Fundamenty jsou na to prozatím příliš silné a příchod recese není v dohledné době nijak zvlášť pravděpodobný.

Poklidné přístavy by mohly být v oblibě

Příchod zvýšené kolísavosti spojený s prezidentskými volbami ve Spojených státech či geopolitickým napětím by mohl svědčit zlatu, dluhopisům a defenzivně orientovaným měnám, jako je americký dolar. Ceny dlouhodobých amerických dluhopisů ve druhé polovině loňského roku poměrně silně klesly a dostávají se na cenově zajímavé úrovně. Když k tomu připočteme poměrně nízká inflační očekávání a stále silnou podporu centrálních bank, mohly by být bezpečné státní dluhopisy v roce 2020 způsobem, jak mírnit volatilitu investičních portfolií. Stejné argumenty mám i pro vývoj ceny zlata a dalších drahých kovů. Pro nákup zlata bývá zpravidla příznivým obdobím počátek roku, pro rok 2020 by se mohla objevit ještě jedna příležitost uprostřed léta. Květen či červen by mohl být naopak dobrým bodem pro nákup amerických dluhopisů.