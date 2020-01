Statisícům řidičáků letos vyprší platnost. Bez výměny hrozí pokuta

V roce 2020 končí platnost více než 850 tisícům řidičských průkazů, varuje ministerstvo dopravy. Z minulého roku navíc zbývá dalších téměř sto tisíc, kterým už platnost vypršela, ale jejich majitelé je stále nevyměnili.

Výměna řidičáku letos čeká přes 850 tisíc lidí. Řidiči ji mohou provést zdarma na jakémkoliv úřadě s rozšířenou působností, a to už tři měsíce před skončením platnosti dokladu. Pokud budou chtít vydání dokladu do pěti dnů, bude je to stát 700 korun.

Vše, co řidič k výměně potřebuje, je občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti a stávající řidičák. Papírová fotografie není potřeba - úřad mu pořídí digitální přímo na místě, anebo si ji stáhne z registru obyvatel.

Pokud šoféři sednou za volant s prošlým řidičákem, hrozí jim na místě pokuta 2000 korun. V případě správního řízení se může vyšplhat až na 2500 korun. Je dobré nenechávat výměnu až na poslední chvíli. Mezi nejvytíženější kraje tradičně patří Středočeský, Jihomoravský a Praha.

Z minulého roku navíc stále zbývá téměř sto tisíc nevyměněných prošlých řidičáků. "Ze zkušeností z předchozích let vyplývá, že někteří řidič mění svůj průkaz až po skončení jeho platnosti, případně o nový nepožádají již vůbec," uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.