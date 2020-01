Evropská ekonomika se začíná odrážet od cyklického dna

Po delší době znovu docela dobré zprávy z Evropy. Ekonomika eurozóny se, alespoň podle posledních výsledků PMI, koncem roku začala konečně odrážet od cyklického dna. Kompozitní PMI se v prosinci znovu mírně zvýšil až ke hranici 51b., a to hlavně díky zlepšení situace v klíčovém sektoru služeb. Výrobní PMI zůstává i nadále v pásmu kontrakce (pod 50b.), ale i zde jsme v posledních měsících svědky alespoň stabilizace.





Evropská PMI se začínají zlepšovat. Zdroj: Bloomberg

Ani nadcházející měsíce by přitom nemusely být špatné. Monetární stimul v Číně a tamní pozvolné ekonomické zrychlování je rozhodně něčím, co by mělo podepřít německý a potažmo celoevropský průmysl. Klíčová pro Evropu se nyní zdají být proto hlavně čínská data, a pokud bude jejich zlepšování pokračovat, mohou mít evropské indexy dobrý důvod k dalšímu pozvolnému růstu.

Dnes zatím indexy v Evropě výrazně ztrácejí a na lepší data nereagují. Důvodem jsou samozřejmě politická rizika spojené s eskalací napětí mezi USA a Íránem, která dnes doléhají na riziková aktiva po celém světě bez výjimky.

DAX pod tlakem bez ohledu na lepší makro z Evropy. Zdroj: xStation