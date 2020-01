První černá labuť letošního roku

První černá labuť roku 2020 na sebe nenechala dlouho čekat. Zatímco letošní první obchodní den se nesl ve znamení všeobecného optimismu, ten druhý přinesl návrat silné nervozity. Otázkou je, jak dlouho se na trzích udrží.

Za propuknutím tržní nervozity stojí Spojené státy a jejich útok na bagdádské letiště, kde byl zabit velitel íránských elitních jednotek Sulejmání. Írán útok odsoudil, několikrát padla slova o odvetě a spolu s tím i odmítnutí dodržování jaderné dohody z roku 2015. Z americké strany zase zní, že zabití Sulejmáního bylo nutným krokem k odvrácení války, nikoli k jejímu rozpoutání. Americký prezident Trump je každopádně připraven jednat, pokud by se Írán pokusil zaútočit, a to dle vlastních slov prostřednictvím „velké odvetné akce“. Vedle toho vzkázal do Iráku, kde tamní parlament vyzval vládu, aby ukončila přítomnost cizích vojáků v zemi, že pokud se tak stane, mohou čekat sankce.

Na pozadí toho se objevují zprávy o ostřelování raketami. V sobotu měla dle agentury Reuters jedna dopadnout poblíž americké ambasády v Bagdádu, v neděli večer pak nejméně dvě do území zelené zóny, kde se nachází vládní a diplomatické budovy. Napětí na Blízkém východě tak sílí, v médiích se dokonce objevují zmínky o možném vypuknutí třetí světové války.

Páteční reakce trhů se nesla ve znamení propadu akcií, růstu dluhopisů, drahých kovů a především ropy. Na devizovém trhu profitoval zejména japonský jen, což je dáno jeho povahou bezpečného přístavu, kterou potvrzuje pozorovaná negativní korelace s rizikovými aktivy, jako jsou například akcie. Pozorovaná reakce však nebyla natolik silná, aby odpovídala strachu z třetí světové války.

Nejsilnější pohyb byl pozorován na ropě. Na té se projevuje strach z možné íránské odvety, ať už jde o útoky na ropné tankery či narušení ropné infrastruktury v regionu. Obava z těchto kroků je namístě, ovšem případný výpadek dodávek by nemusel být nikterak výrazný. Zasáhnout by mohla například Saúdská Arábie. Celkově lze tedy říci, že páteční reakce a v podstatě i ta ze začátku aktuálního týdne je prozatím mnohem slabší, než tomu bylo loni v září, kdy byla napadena ropná zařízení saúdskoarabské společnosti Saudi Aramco.

I tak je ale nervozita na trzích stále patrná, což potvrzují padající výnosy státních dluhopisů či rostoucí cena zlata. Na devizovém trhu je reakce poněkud slabší. Zaměříme-li se na zmiňovaný japonský jen, po pátečním posílení dnes část zisků koriguje. O poznání slabší reakce pak byla pozorována u druhého bezpečného přístavu, kterým je švýcarský frank. Zajímavé bude rovněž sledovat, jak moc (ne)citlivě budou reagovat komoditní měny, zejména ty „ropné“ jako je například kanadský dolar či norská koruna.

Při pohledu na reakci trhů, i přes některé katastrofické titulky, se nám nezdá, že by obchodníci počítali se scénářem třetí světové války, jak zmiňují některá média. A k tomu se přikláníme i my. Poslední věc, o kterou Donald Trump stojí, je vojenský konflikt, především v době těsně před prezidentskými volbami. Írán je zase zahnán do kouta kvůli sankcím, které poškozují tamní ekonomiku.

Vzhledem ke geopolitické povaze konfliktu je samozřejmě obtížné předvídat další vývoj. Pokud by mělo dojít na další eskalaci napětí mezi oběma zeměmi, bezpečné přístavy mají stále otevřený prostor pro další zisky. Se zaměřením na devizové trhy by se to týkalo zejména japonského jenu, naopak rizikové měny, u kterých pozorujeme pozitivní korelaci s vývojem akciového trhu, by oslabily. Velikost reakce by v obou případech záležela na povaze eskalace. Při pohledu na aktuální forexové trhy to však zatím vypadá, že se dnešní vývoj ponese spíše ve znamení stabilizace, případné korekce pátečních pohybů.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1164 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,86 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1104 do 1,1187 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,35 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,31 až 25,40 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,67 až 22,82 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

