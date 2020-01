6 typů lidí, kteří s vámi budou soupeřit na pracovním pohovoru

Víte, co je to assessment centrum a jak probíhá?

Možná jste o tomto anglickém sousloví ještě neslyšeli, přesto jej ale znáte z praxe. Je to vlastně jedna z mnohých metod, díky níž se zaměstnavatelé snaží získat kvalitní pracovníky. Proto se snaží o to, aby uchazeče pořádně poznali a zjistili, jak se chovají při řešení úkolů ve skupině. Laicky řečeno se jedná o skupinový pohovor. Většinou si budoucí potencionální zaměstnavatel pozve cca 5 až 10 uchazečů na stejný čas a zadá jim ke splnění různé úkoly.

Personalisté během vaší spolupráce sledují, jak se chováte a vyhodnocují vaše reakce na nečekané situace a případné změny. Ukáže se také, zda jste týmový hráč nebo spíše přemýšlíte v ústraní jako jednotlivec. Je to v podstatě taková hra, kdy řešíte problémy, které firma běžně zažívá, např. řešíte reklamace a námitky konfliktních zákazníků, připravujete novou reklamní kampaň či zajímavou produktovou nabídku. Assessment centrum je moderován náborářem, avšak další lidé z firmy sedí v blízkosti, vše hodnotí a zapisují si do poznámek.

My se teď blíže seznámíme s 6 typy lidí, na které můžete na skupinovém pohovoru narazit. Odhalte jejich taktiku a slabiny a buď lepší než oni!

1) Dominantní velký šéf

Takového člověka na pracovním pohovoru uslyšíte jako prvního. Ihned se chopí vedení týmu, bude rozdávat úkoly a řídit práci celé skupiny. Většinou má silné charisma a přirozenou autoritu, a tak se ostatní uchazeči snadno přizpůsobí. Problém nastává v případě, kdy se sejde tzv. na bojišti více kohoutů. V takových situacích dochází ke konfliktům, hádkám a výměnám názorů. Velcí šéfové mají problém naslouchat zbytku týmu.

2) Všeznalec

Tento typ člověka se pozná podle toho, že dává hlasitě a okatě najevo, že všechno zná, všude byl a setkal se s každou situací. V podstatě ho už v životě nemá co překvapit. Má bohaté zkušenosti z jiných skupinových pohovorů. Moc rád se poslouchá, nerad však naslouchá ostatním. Proto, že už je na takových pohovorech ostřílený, snaží se při plnění zadání zacházet do dalších zbytečných detailů, tím však brzdí celý tým.

3) Nepřirozený herec

Tento typ člověka si velmi pečlivě předem nastuduje, jak by se měl chovat a co má odpovídat na otázky personalistů. Může být tak kreativní, že si doma dokonce nacvičí i gestikulaci a mimiku. Bohužel takové chování vypadá velice nepřirozeně, až uměle. A hodnotící přísedící z firmy to moc dobře poznají. Kandidát je hlasitý a výrazně komunikuje ve skupině, důraz však klade na formu a ne na obsah.

4) Obchodník

Obchodníci jsou lidé, kteří se s vámi dokáží bavit téměř o čemkoliv. Ke každému tématu mají vždycky co říct, mají kultivovaný projev a vystupují velice příjemně. Vypadají dobře a na otázku vám dají velice podrobnou odpověď. Jsou to však spíše pohádkáři, kteří dokáží shrnout myšlenky ostatních. Přínosný obsah v jejich komunikaci chybí. Ačkoliv zasvěceně zodpovídají vaše dotazy, podstatné informace v odpovědích chybí.

5) Šedá myš

Taková osoba sedí ve skupině spíše stranou, dělá si poznámky sama pro sebe a do diskuze se nezapojuje. Tito lidé jsou chytří, ale tráví čas s mobilem, knihami nebo dobře vnímají okolí. Hodnotící personalista má problém s konečným hodnocením, protože se šedá myš neumí dobře prezentovat a prokázat své schopnosti na pracovním pohovoru. Často tak nebývá mezi ostatními účastníky úspěšná.

6) Přítel

Tento typ je velice častý, umí dobře spolupracovat s týmem, je aktivní tak akorát, hlídá si čas a podporuje ostatní. Na některé odpovědi na otázky čerpá z myšlenek či názorů ostatních a nepůsobí moc sebejistě. I když v tom, co umí, tak se zvládá dobře prezentovat a je si vědom svých kvalit.

A jak se tedy v assessment centru co nejlépe chovat?

Zlaté pravidlo zní: „Buďte přirození a sami sebou!“ Na každou pozici se hodí úplně jiný člověk a typ osobnosti. Když se budete chovat „normálně,“ tak se hodnotitelům ukážete v tom pravém světle a budou tak moci vybrat toho nevhodnějšího kandidáta. Nebojte se být aktivní, ale zároveň naslouchejte i personalistovi a ostatním členům skupiny. Pokud uděláte chybu, přiznejte to!

Autorka Bc. Michaela Prátová, lektor a garant rekvalifikačního kurzu Mzdové účetnictví se základy personalistiky

Editorka: Zuzana Klímová