Domy po H-Systemu správce rozčlenil na jednotlivé byty. Výkup bytů vyjde dráž.

Konkurzní správce zkrachovalé společnosti H-System Josef Monsport se podle bytového družstva Svatopluk, které sdružuje jeho bývalé klienty, rozhodl domy v Horoměřicích rozdělit na jednotlivé byty. Každá rodina tak bude muset o vykoupení svých domovů jednat samostatně a role bytového družstva bude při vyjednávání značně omezená. Na začátku loňského října Ústavní soud odmítl stížnost družstva Svatopluk proti verdiktu Nejvyššího soudu, podle kterého se mají někdejší klienti zkrachovalého H-Systemu z domů v Horoměřicích vystěhovat. Konkurzní správce se vzápětí rozhodl nabídnout byty k prodeji. "Mezi svátky jsme dostali od katastrálního úřadu zprávu, že se máme vyjádřit jako družstvo k rozdělování tady těch bytových domů na jednotlivé byty," řekl předseda bytového družstva Svatopluk Martin Junek. Stávající obyvatelé bytů tak budou muset nově vyjednávat s konkurzním správcem jednotlivě. To prý pro mnohé z nich bude znamenat značné komplikace. "Původně jsme mysleli, že kdybychom kupovali to sídliště jako celek, tak bychom se mohli solidárním způsobem postavit ke každému jednotlivému družstevníkovi a podle toho, jaké by měl finanční prostředky, tak by mohl splácet svoji půjčku," vysvětlil Junek.

Konkurzní správce teď nechává zpracovat nový posudek, který určí hodnotu domů a pozemků. Za tuto cenu pak budou domy nabídnuté k odkupu. "Vnitřní záležitosti konkurzu nekomentuji a je naší povinností připravit se do budoucna na všechny možné alternativy prodeje," prohlásil konkurzní správce Josef Monsport.

"Šťastlivci, kteří na to budou mít, si to koupí, ale určitě je tady řada starších lidí, kterým nikdo úvěr nedá," je přesvědčená bývalá klientka H-Systemu Hana Kindlová.

"Ty sítě, které tady vybudovalo družstvo, plyn, elektrika, to všechno je družstva, takže jak se tohle bude zohledňovat v těch jednotlivých odkupech, netuším, ale zas to bude právní krok a zas se to potáhne nějakou dobu," poukázala další bývalá klientka H-Systemu Milena Drdácká.