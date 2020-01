Piráti, lidovci i ODS si zvolí nové vedení. Kdo má největší šanci?

Hned tři politické strany si budou tento měsíc volit nové vedení. ODS a Piráty čekají volební sněmy už během následujících dvou víkendů a na konci ledna si nového předsedu budou hledat lidovci. Podle politologů se povede spíš boj o místopředsedy, než že by se vyměnily hlavní tváře opoziční scény.

Už brzy se bude rozhodovat o tom, kdo povede tři opoziční strany, které mají dohromady sílu 55 poslanců. Hned příští víkend bude v Ostravě funkci obhajovat pirátský "kapitán" Ivan Bartoš. Kandují ale i další.

"Já jsem rád, že mám v tuto chvíli vyzyvatele. Mám i řadu plánů, na které je potřeba se zaměřit v následujících letech. Stále cítím, že z té pozice předsedy je to největší výzva a dá se toho nejvíce ovlivnit," uvedl Bartoš.

Kormidla by se chtěli chopit také poslanec místopředseda strany Mikuláš Ferjenčík a místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal. "Ve straně delší dobu probíhá spor o to, jak do budoucna nastavit fungování části vnitřní organizace. Já mám nějakou představu," prohlásil Pikal. "Mně přišlo trochu nešťastné, aby byla volba jen z jednoho kandidáta," sdělil Ferjenčík.

Nové vedení budou volit i občanští demokraté. Petra Fialu zatím nikdo na souboj o šéfa strany nevyzval, o posty ve vedení má ale zájem i dalších sedm tváří ODS.