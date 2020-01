Kanalizace ucpal olej ze smažení. Lidé netuší, že ho mohou třídit - od roku 2020 musí obce umožnit třídění.

Jako každý rok po Vánocích řeší obce ucpané kanalizace oleji a jedlými tuky ze smažení. Ministerstvo životního prostředí se proti tomu rozhodlo od Nového roku bojovat vyhláškou, která nařizuje obcím povinnost zajistit sběr těchto surovin. Jenže speciální nádoby na mnoha místech chybějí a sběrné dvory jsou tak daleko, že se do nich lidem nevyplatí jezdit. Navíc o možnosti tuky recyklovat skoro nikdo neví.

Olej po smažení musí od Nového roku povinně sbírat všechna města a vesnice. Najít takové sběrné místo ale mnohdy není legrace. "Takový ten klasický model, který je nejpoužívanější v obcích, je, že obec dá k dispozici občanům kontejner," popsal ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Například Praha řeší sběr oleje po smažení 19 sběrnými dvory nebo prostřednictvím mobilního svozu odpadů. "Nad rámec toho i městské části z vlastní iniciativy mají na vybraných lokalitách některé kontejnery. Nechceme to rozšiřovat plošně, protože se velice obáváme o možné znečištění okolí," vysvětlil mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Kde je nejbližší sběrné místo, by měli lidé zjistit na příslušném obecním úřadu. Mnoho z nich o možnosti neví a tuky stále likvidují vylitím do odpadu. Žádné sankce jim za to zatím nehrozí, stejně jako obcím, které sběrné místo nezřídily. "My to rozhodně nechceme dělat tím, řekněme, sankčním způsobem," dodal Brabec.