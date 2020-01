Perly týdne: Buffettova disciplína, Tesla za 500 dolarů a u nás ceny mimo chápání

Americká ekonomika má před sebou slušnou šanci na hladké přistání, píšou analytici Goldman Sachs. Naopak Evropa se bude častěji uchylovat k protekcionismus, hlavně vůči Číně, domnívá se web Politico. To ale stále vypadá poměrně jednoznačně, na rozdíl od nové prognózy banky Morgan Stanley pro akcie Tesly. Ty v ní mají hodnotu 10, 250, nebo 500 dolarů a lidé si musí vybrat...

EU 2020: Politico se věnuje významným tématům a výzvám, kterým bude v letošním roce čelit Evropa. Podle portálu nastává doba, kdy se Evropa bude častěji uchylovat k protekcionismu, a to zejména ve vztahu k Číně. Bude tak například častěji blokována snaha čínských společností o akvizici evropských firem. Politico zmiňuje i možnost další finanční krize, kterou by mohla zažehnout i Čína, či přesněji řečeno její stínový bankovní sektor.



Podle portálu přinese letošní rok ještě větší tenze týkající se brexitu, protože jednání mezi Británií a EU budou poznamenána britskou snahou o vyvázání se z pravidel a norem Unie. Boris Johnson podle Politica sází na to, že mu Francie a Německo nakonec kvůli obchodu s automobily a potravinami ustoupí, ale takový předpoklad může být mylný. Johnson pak může čelit volbě, zda porušit svůj slib odchodu z Unie, či jej dodržet, ale vyvolat v britské ekonomice silné negativní tlaky.



Dění v Evropě by měly stále více ovlivňovat i klimatické změny a Brusel podle Politica také bude tlačen do přehodnocení své politiky týkající se velkých technologických společností, umělé inteligence, autonomního řízení automobilů a podobně. Politico si pak všímá i vztahů mezi Bruselem a Varšavou. Ty se podle jeho názoru letos uklidňovat nebudou, spíše naopak kvůli tomu, jak Polsko přistupuje k reformě soudnictví a jak se strana PiS snaží „dostat jej pod politickou kontrolu“.



Dobrá šance na hladké přistání: Ještě nedávno v USA panovaly obavy z inverze výnosové křivky, která měla věštit přicházející recesi. Jak ale poukazuje CNBC, podle ekonomů banky Goldman Sachs je americká ekonomika vůči ochlazení odolnější než dříve. Analytici banky připomínají dlouhé období takzvaného Velkého uklidnění, které bylo přerušeno finanční krizí a které přineslo sníženou volatilitu makroekonomických proměnných jako je růst, či inflace. Podle jejich názoru jsou základy tohoto uklidnění stále pevné.



Jan Hatzius a David Mericle z Goldman Sachs ve své analýze píší, že se sice mohou objevit nová rizika, ale tradiční příčiny recese, jakými jsou ropné šoky, vysoké inflační tlaky a finanční nerovnováhy, přítomny nejsou. Americké hospodářství tak má před sebou slušnou šanci na hladké přistání. Pomáhají tomu cyklické i strukturální faktory. Spojené státy jsou například méně závislé na dovozu energií, Fed si více všímá toho, že inflace se drží pod cílem, finanční systém je méně zadlužen než před poslední krizí, banky čelí přísnější regulaci. Hrozbou zůstávají „vysoké ceny aktiv a růst korporátních dluhů“. A banka poukazuje i na fiskální politiku spolu s tím, že dochází k polarizaci společnosti a politiky.



Buffettova disciplína: CNBC si všímá i toho, že Warren Buffett se v listopadu stáhl z boje o společnost Tech Data a neměl zájem o Tiffany, která v loňském roce hledala kupce. Podle CNBC může mít na Buffettovo chování vliv, jak vysoko se nachází ceny akcií, protože jeho strategie je založena na koupi firem s dobrým dlouhodobým výhledem a nízkými valuacemi. Jeho investiční společnost Berkshire Hathaway tak sice má v zásobě „obrovskou zásobu hotovosti, která dosahuje rekordních 128 miliard dolarů“. Ale to investora samo o sobě ke koupi dalších firem nedotlačí. CNBC poukazuje i na to, že sám Buffett hovoří o příliš velkých valuačních prémiích, které zvedá i jeho konkurence ve formě fondů rizikového kapitálu a dalších hráčů. „Berkshire dnes drží velké pozice ve společnostech jako Bank of America, Coca-Cola, Wells Fargo, American Express a Kraft Heinz“, připomíná CNBC.



Nejlepší výhled pro Teslu: Jak poukazují na FTAlphaville, banka Morgan Stanley ke konci roku upravila svůj býčí scénář pro Teslu. Odráží potenciální úspěch Cybertrucku a využití potenciálu v Číně spolu s vyššími ziskovými maržemi. V tomto scénáři by se cena akcie mohla podle banky dostat na 500 dolarů. Ve středním a hlavním scénáři banky to bude polovina, tedy 250 dolarů. A pesimistický scénář hovoří o 10 dolarech. To vše shrnuto následujícím grafem:





Na FTAlphaville graf komentují s tím, že akcie Tesly tedy mají hodnotu 10, 250, nebo 500 dolarů a lidé si musí vybrat. Graf ale možná hlavně ukazuje, jak pochybné je píchnout prstem do nějakého konkrétního bodu s tím, že cena akcie se bude nacházet právě zde.



Alternativa levnější jádra: Mezinárodní měnový fond na svém blogu v ohlédnutí za nejlepšími příspěvky minulého roku připomíná i následující dva grafy. První z nich porovnává vývoj výrobních nákladů elektrické energie z různých zdrojů. Podle obrázku se z alternativních zdrojů dostala nejníže výroba z pevninských větrných elektráren, všechny alternativní zdroje se pak již nějaký čas nachází znatelně pod jadernou energií:





Daňový pád: MMF se v rámci uvedeného pohledu zpět na rok 2019 věnuje i vývoji daní ze zisků v zemích s vysokými, středními a nízkými příjmy, ve vyspělé Evropě a vyspělých zemích mimo Evropu. Podle obrázku se sazby daní nyní nachází nejvýše právě v nich a také v zemích s nejnižšími příjmy. Naopak nejnižší sazby daní ze zisků nacházíme v zemích s nejvyššími příjmy, kde se přibližují 22 %. Ve všech regionech pak je zřejmý dlouhodobý trend poklesu míry zdanění – například v zemích s vysokými příjmy se na počátku devadesátých let sazby nacházely u 38 %.

Ceny mimo chápání: Centrum.cz píše, že „ceny některých bytů jsou už mimo chápání, říká developer Spodniak, Praha má specifika“. Předseda představenstva developerské společnosti Premiot Group pak mimo jiné uvedl, že „nejen v Česku, ale v celé Evropě je cena práce spolu s chybějícími kvalifikovanými pracovníky tím zásadním nositelem problému, který zdražuje stavební výrobu. Když si vezmete fakt, že za poslední tři roky se zvedla nákladově stavební výroba téměř o polovinu, tak pochopíte, proč jsou ceny dnes tak vysoké. K tomu přičtěte levné peníze, přebytek peněz, složité stavební řízení bez jasné časové osy apod. Někdo to musí zaplatit, a tím je kupující“.



„Když vidím ceny a kvalitu bytů v Londýně, ve Vídni, v Budapešti, tak mi přijdou některé byty svou lokalitou a cenou mimo chápání. Zejména ve srovnání s průměrnou mzdou v Česku, která byla ve 3. čtvrtletí 29 549 Kč, ale každý byt má svého kupce...Praha je velmi specifický trh...musí začít řešit zastavěnost proluk, brownfieldů, není třeba být za každou cenu nejchytřejší a nejoriginálnější a nejpopulárnější politik, stačí mít selský rozum a podívat se po Evropě, kde a jak to funguje, a neexperimentovat s duševním zdravím českých obyvatel“, dodal developer.



Vyšší minimální mzda, EET: Centrum také v seznamu toho, co přinese letošní rok, připomíná, že „od začátku ledna se zvedla minimální mzda, a to o 1250 korun na 14 600 korun. Nejnižší hodinová mzda tak nově činí 87,30 koruny. Na základě toho se zvedá také nejnižší zaručená mzda, která určuje, kolik jednotlivé profese musí minimálně dostat na základě náročnosti své práce. Například lékaři, programátoři nebo marketingoví specialisté tak na svých výplatních páskách budou mít mzdu minimálně ve výši 26 500 korun“. Za vklad do katastru nemovitostí budou Češi nově platit místo tisíce korun dva tisíce, rozšíří se povinnost EET, zdraží alkohol a cigarety.