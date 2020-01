Apple: 13 let od představení iPhonu aneb o kolik již zhodnotily akcie

Vývoj akcií Apple (AAPL) za poslední rok





Čtvrtečnímu růstu akcií kromě pokračujícího optimismu ohledně vánočního zájmu o produkty firmy dopomohla informace, že Apple uzavřel 5 letý kontrakt s firmou Eden Productions. Ta má zajistit pro streamovací službu Apple TV+ exkluzivní programovou tvorbu. Dohoda byla přijata investory pozitivně, když za zmiňovanou mladou společností stojí bývalý dlouhodobý šéf HBO Richard Plepler. Respektovaný odborník v televizní branži, který spolupracoval s takovými ikonami jako Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Jennifer Aniston či Reese Witherspoon. Stál vlastně také za úspěšnou ságou Hra o trůny…

Akcie Apple (AAPL) se také ve čtvrtek dočkaly dalšího upgradu. Společnost Wedbush zvýšila doporučení na „outperform“ s cílovou cenou 350 USD. Doplnit lze rovnou nový dnešní analytický pohled Royal Bank of Canada s doporučením „buy“ s cílovou cenou 330 USD. Možno také dodat, že analytická doporučení v globále spíše dohánějí výrazný vývoj akcií Apple z posledních měsíců. Dle přehledu Marketbeath průměrná cílová cena dosahuje jen zhruba 255 USD.

Výročí představení iPhonu

Za necelý týden to bude 13 let, co tehdy Steve Jobs představil veřejnosti vůbec první iPhone. Tedy telefon bez klávesnice. Uběhlo pár měsíců a na konci června 2007 si v branži zlomovou novinku začali užívat první uživatelé. Z dnešního pohledu 3,5 palcový displej a především úložiště o kapacitě u nejvyšší řady 16 GB působí nyní již spíše úsměvně. Úspěch se nicméně dostavil, resp. mobilní revoluce začala.





Nárůst prodejů iPhonů se začal výrazně projevovat v ekonomice firmy a tedy v návaznosti i v ceně akcií Apple. Zatímco na konci roku 2006 se akcie Apple obchodovaly za 12 USD, v době zmiňovaného zahájení prodejů iPhonů stály přes 17 USD. A na konci roku 2007 je poptávka investorů vyhnala již na 28 USD, tedy v daném roce poskočily o zhruba 130 %. Následující rok si však prošly výrazně volatilním a vlastně negativním vývojem, v úvodu roku 2009 šly dokonce koupit za 11 USD, tedy levněji než před představením iPhonu.

Za 13 let téměř 2400 procent

Tak jako tak v souvislosti s rozvojem produktů firmy a jejich prodejního úspěchu se cena akcií Apple z dlouhodobého pohledu nasměrovala výrazně na sever. Zvláště v kontextu s hrubou marží u produktů Apple, která se i v současnosti stále udržuje na dohled 40 %, a tedy výraznými zisky kalifornské firmy. Růst akcií Apple „donutil“ v roce 2014 firmu k dalšímu splitu (rozštěpení) akcií. Zatímco předtím v roce 2005 to bylo v poměru 1:2, tentokrát rovnou 1:7. Výše zmiňované ceny jsou tedy po přepočítání na nový „větší“ počet akcií.

Růst ze zmiňovaných 12 USD na současných 300 USD tedy přinesl vlastníkům držící po celou dobu dané akcie zhodnocení cca 2375 %. Vedle toho si od léta 2012 mohou užívat pravidelnou čtvrtletní dividendu. Zatímco při zahájení rozdělování zisku to po přepočtu na současný počet akcií bylo zhruba 0,38 USD, nyní je to dvojnásobek, resp. 0,77 USD.

Vývoj akcií Apple (AAPL) od roku 2007 (týdenní graf)





Cena v IPO

Za loňský rok dokázaly akcie Apple zhodnotit o zhruba 86 %. Růst na zmiňovaná nová současná historická maxima může opět přinést rozhodnutí firmy uskutečnit štěpení akcií a tedy vlastně jejich další zatraktivnění pro investory. Jednalo by se historicky již o pátý split akcií Apple. Ty vstoupily na trh v rámci primární emise (IPO) v roce 1980 tehdy za cenu 22 USD. Po zohlednění dosavadních splitů (štěpení) lze však hovořit o ceně při emisi jen 0,39 USD. Zkrátka z každého tehdy investovaného dolaru do akcií Apple, by za necelých 40 let měl nyní investor již přes 76 tisíc dolarů!