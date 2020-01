Zlín: Voda, teplo, odpady, jízdné, poplatky za psa - přehled vybraných cen služeb a komodit ve Zlíně v roce 2020

Přehled vybraných cen služeb a komodit roku 2020

Zlín - Většinou setrvalý stav. Tak tentokrát vypadá náš tradiční přehled vývoje cen komodit a služeb, dotýkajících se života obyvatel města Zlína. Například za vodu ale budeme od května platit méně.

Voda na Zlínsku bude od května 2020 levnější než v roce 2019

Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. má za sebou velmi složitá jednání s Moravskou Vodárenskou a.s. o cenách vody na Zlínsku. Krátkodobě se cena od ledna 2020 zvýší o 3,19 Kč za metr kubický a od května 2020 po změně sazby DPH cena vodného a stočného poklesne o 76 haléřů ještě pod cenu roku 2019, tj. na 86,93 Kč za1000 litrůvody.

Za tisíc litrů vody tak zaplatí Zlíňan v podstatě stejně jako před 4 lety, stále 8 korun denně. Součástí cenových jednání bylo také navýšení nájemného nad inflaci od Moravské vodárenské a.s., takže pro rok 2020 bude navýšený objem investic VaKu na 82 milionů korun.

Teplo pouze mírné navýšení

I přes současnou velmi nepříznivou situaci na energetickém trhu spojenou s růstem cen energií a emisních povolenek, které se promítly do nárůstu ceny dodavatele tepla a nárůstu nákladů spojených s nákupem energií, zvyšuje Teplo Zlín předběžnou cenu tepla pro rok 2020 minimálním způsobem. V kombinaci se současným snížením sazby DPH dojde pro spotřebitele pouze k drobnému navýšení, o málo přesahujíc í 1%.

Svoz komunálního odpadu = po 15 letech mírné navýšení

Dlouhých 15 let se držela sazba za svoz komunálního odpadu na částce 500 korun. Od roku 2020 schválili zastupitelé její navýšení o 100 korun. Sazba tak činí 600 korun na osobu a rok.

Město však bude tuto službu i nadále dotovat. V roce 2019 šlo o částku cca 10 milionů korun. V případě svozu komunálního odpadu bude město i nadále poskytovat občanům řadu úlev a osvobození. Například úlevu ve výši 40 procent z poplatku poskytuje město dětem do 18 let a seniorům od 65 let, studentům studujícím mimo Zlínský kraj nebo občanům, kteří jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P. Bylo však zrušeno osvobození ve stoprocentní výši pro občany, kteří se více než deset měsíců v kalendářním roce zdržují mimo Zlín. Nyní se bude tento poplatek určovat striktně dle adresy trvalého pobytu. Nově se nebude muset platit poplatek odpad u dětí v roce, kdy se narodily, za odpad se bude platit až od jednoho roku jejich věku.

Radnice apeluje na občany, aby tento poplatek (ale i jiné) řádně zaplatili. Případné neplatiče bude kontaktovat prostřednictvím vymáhacího oddělení, a to nařízením daňové exekuce – například srážkami ze mzdy nebo jiných příjmů či třeba přikázáním pohledávky z účtu. Vymáhací oddělení taktéž spolupracuje se soudními exekutory.

Jízdné v DSZO = setrvalý stav

I v roce 2020 bude stát základní jízdenka na 20 minut 12 Kč a bude tak patřit mezi nejlevnější mezi srovnatelnými městy. Za nepřenosnou síťovou měsíční permanentku zaplatí cestující 480 Kč. Školáci a dříve narození mohou využívat Junior pas a Senior pas. Více k cenám jízdného i aktuálním novinkám na www.dszo.cz.

Psi = setrvalý stav

Výše poplatku za psy je stanovena podle trvalého bydliště. Částka se pohybuje v rozmezí od 200 do 1000 Kč za jednoho psa, cena závisí na lokalitě a dané ulici, jejichž soupis je přílohou obecně závazné vyhlášky. Osoby pobírající jakýkoliv druh důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmů, platí po prokázání 200 Kč. Splatnost tohoto poplatku je při roční periodě platby 30. dubna a při nahlášené pololetní periodě platby, kdy částka poplatku přesahuje 1000 Kč, je splatnost 30. dubna a 30. září. Jedinou novinkou je zrušení osvobození od poplatku pro lidi, kteří nechají načipovat své psi. Toto motivační opatření bylo zrušeno, protože čip je již povinný a vyžaduje jej zákon.

Nájemné se zvýší, byty projdou postupnou renovací

Nájemné v některých městských bytech se od 1. 1. 2020 zvedne. Důvodem je dlouhodobé zvyšování cen i v jiných oblastech nebo službách a také snaha radnice získat více prostředků na obnovu těchto bytů. Nárůst by měl být v řádech korun až několika desítek korun. I přes zdražení bude bydlení v bytech vlastněných radnicí stále jednou z finančně nejdostupnějších možností. Plán na obnovu městských bytů má radnice připravený. V horizontu deseti let má dojít k rekonstrukci bytů na I. a II. segmentu na Jižních Svazích, na Zálešné I4057 apoté postupně v dalších lokalitách Zlína. Maximální nájemné je již několik let u obecních bytů ve výši 79,53 Kč. Senioři, lidé se zdravotním postižením a mladé rodiny mají nájemné zvýhodněno.

Daň z nemovitosti = setrvalý stav

Pro pozemky, obytné domy a byty ve Zlíně zůstávají tyto koeficienty: na katastrálním území Lhotka u Zlína, Salaš u Zlína, Klečůvka, Lužkovice, Velíková, Kudlov, Štípa, Kostelec u Zlína, Mladcová, Jaroslavice u Zlína a Příluky u Zlína jde o nejnižší koeficient 2, v Malenovicích u Zlína, Prštném a Loukách nad Dřevnicí to je koeficient 2,5, střed Zlína 4,5.