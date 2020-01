Bankovní rada zůstává opatrná a se zvýšením sazeb nespěchá (Komentář)

Podle záznamu z posledního jednání bankovní rady většina jejích členů preferuje nižší úrokové sazby oproti listopadové prognóze banky, tj. jejich stabilitu. Nicméně shodně jako v listopadu hlasoval Vojtěch Benda a Tomáš Holub ve prospěch zvyšování úrokových sazeb. Podle rady se nejistoty ze zahraničního vývoje mírně snížily, na druhou stranu je viditelnější vliv zpomalení Německa na tuzemskou ekonomiku. Proto je část členů rady opatrná s předčasným optimismem ze zahraničního vývoje. Zároveň bankovní rada také potvrdila, že krátkodobé překročení tolerančního pásma inflačního cíle nebude znamenat automatické zvyšování úrokových sazeb. Jádrová inflace zůstává mírně nad dvěma procenty a inflační očekávání zůstávají ukotvená. Jeden z členů bankovní rady však na druhou stranu zmiňoval riziko dlouhodobého odpoutání inflace od jejího cíle v případě absence reakce centrální banky. Nově byly vysloveny obavy, že zvyšování úrokových sazeb by mohlo prodražit budoucí investice v průmyslu a mohlo by prohloubit ekonomické zpomalení.



Celkové vyznění záznamu hodnotíme jako méně jestřábí než byla poslední tisková konference guvernéra Rusnoka po jednání bankovní rady. I proto počítáme se stabilitou úrokových sazeb jako hlavním scénářem pro tento rok. Inflace by podle nás měla v prvních měsících roku zůstat nad třemi procenty, což by však neměl být důvod pro zvýšení úrokových sazeb. Bankovní rada si je podle všeho vědoma rizik a nákladů spojených s unáhleným zvýšením úrokových sazeb a pro přehodnocení názoru by potřebovala silnější argumenty z ekonomiky, které však podle nás letos nepřijdou. Není však vyloučené, že právě vyšší inflace bude záminkou pro další hlas ve prospěch zvýšení sazeb a pokračující jestřábí naladění bankovní rady.