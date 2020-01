Energetický sektor: Levné akcie, náročná sázka

Energetický sektor nemá na akciových trzích zrovna na růžích ustláno. Například burzovně obchodovaný fond SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production v loňském roce spadl téměř o 40 % a index PHLX Oil Service klesl o více než 40 %.

Energetika rozhodně není sektorem, který by nyní investoři vyhledávali. Na druhou stranu jde o odvětví, které je jako jedno z mála stále citlivé na ekonomický vývoj. A samozřejmě také na vývoj cen ropy a zemního plynu. V žádném případě tedy nelze tvrdit, že jde o mrtvý sektor, zároveň ovšem platí, že nejde o investici pro každého.







Energetické podniky mají v posledních letech problém s tvorbou cash flow. Jak však upozorňuje Eric Cinnamond ze společnosti Palm Valley Capital Management, v případě energetických společností nejde v první řadě o cash flow, ale o aktiva v jejich portfoliích. Ta mají velkou hodnotu, v současné době však bohužel nedoceněnou kvůli preferování "zelených" zdrojů a odmítání špinavé "energetické minulosti".

Faktorů, které je potřeba při zvažování investice do akcií energetických podniků vnímat, je ale více. "Atraktivní jsou z našeho pohledu firmy s poměrem dluhu ke generovanému cash flow do 3. Také se nám líbí společnosti, které se nebojí investovat do budoucnosti, třeba i za cenu krátkodobě nižší návratnosti pro akcionáře," říká Cinnamond a radí, aby se investoři zaměřovali na společnosti se stabilním byznysem a předvídatelným chováním odpovídajícím dlouhodobým výhledům.

"Akcie v energetickém odvětví neignorujeme, přistupujeme k nim ovšem velice opatrně. Preferujeme společnosti se silnými bilancemi a kvalitními aktivy. Velké množství energetických podniků podle nás má příliš mnoho dluhů, najdou se však i takové, které hospodaří zodpovědně a vědí, že klíčové jsou rozumné investice a důraz na diverzifikaci zdrojů příjmů," dodává Cinnamond.

