Očekávané události roku 2020: Babiš si bude muset vybrat budoucnost, krajské volby, LOH, ...

V Karlovarském kraji s přehledem vyhrálo ANO (13 mandátů), následované ČSSD (8) a Komunisty (6). ANO 2011 získalo nejvíce "křesel" také v Ústeckém kraji (20), Královéhradeckém (13), Pardubickém (12), Jihomoravském (15), Olomouckém (16) a Moravskoslezském (22). V Libereckém kraji měli největší podporu Starostové pro Liberecký kraj (18 křesel), na Vysočině ČSSD (11 mandátů) a ve Zlínském kraji KDU-ČSL (12).

Právo volit má každý občan, který nejpozději druhý den voleb dosáhne alespoň 18 let věku, má trvalý pobyt v obci, která náleží územnímu obvodu kraje, kde chce volit, a je svéprávný. Členem zastupitelstva a tedy být zvolen může občan, kterému je alespoň 18 let.

Do voleb do krajského zastupitelstva mohou kandidovat pouze politická hnutí, strany a koalice. Přitom musí překročit hranici pěti procent, aby dosáhly na rozdělení mandátů. Volič může využít tzv. preferenčních hlasů (maximálně čtyř na jedné kandidátce). Pokud se občan chystá volit v jiném volebním okrsku, než do kterého spadá, může požádat o voličský průkaz.

Volby do senátu

Senátní volby jsou rovněž plánované na podzim roku 2020, s největší pravděpodobností na říjen. Volí se jedna třetina senátorů a to na 6 let. Volby se konají každé dva roky ve třetině volebních obvodů. Senát je trvalá instituce, která nemůže být rozpuštěna. O post senátora se může ucházet každý občan ČR, kterému je alespoň 40 let a je možné kandidovat opakovaně. Voleb se mohou účastnit všichni občané, kteří dosáhli 18 let.

Roku 2020 se bude volit celkem v 27 obvodech, konkrétně v Chebu (3. obvod), Lounech (6.), Plzni-městě (9.), Strakonicích (12.), Pelhřimově (15.), Příbrami (18.), Praze 5 (21.), Praze 9 (24.), Praze 1 (27.), Kladně (30.), Děčíně (33.), České Lípě (36.), Trutnově (39.), Kolíně (42.), Hradci Králové (45.), Rychnově nad Kněžnou (48.), Žďáru nad Sázavou (51.), Znojmě (54.), Vyškově (57.), Brně-městě (60.), Přerově (63.), Olomouci (66.), Frýdku-Místku (69.), Ostravě-městě (72.), Karviné (75.), Zlíně (78.) a Uherském Hradišti (81.).

Nejvíce mandátů obhajuje ČSSD (10), KDU-ČSL obhajuje 5 křesel, ANO 3, STAN, ODS a Zelení po dvou mandátech a Soukromníci, SPOZ a SLK jeden.

Letní Olympijské hry

Oficiálně Hry XXXII. Olympiády, tedy Letní olympijské hry 2020, se budou konat v japonském Tokiu na novém olympijském stadionu v Šindžuku. Ten byl otevřen 15. prosince 2019, pojme až 68 tisíc diváků a sloužit má zejména fotbalistům a atletům.

Pan prezident se v Movn Praskho hradu zastnil slavnostnho podpisu pihlky eskho olympijskho vboru na XXXII. Letn olympijsk hry 2020 v Tokiu. V projevu uvedl: https://t.co/0l7r24gtGD pic.twitter.com/0NJhfunBfO — Ji Ovek (@PREZIDENTmluvci) August 28, 2019

Slavnostní zahájení LOH proběhne 24. července 2020 a závěrečný ceremoniál pak 9. srpna. Tokio je v pořadí pátým městem, které hostí Olympijské hry už podruhé. Dvakrát se Hry konaly také v Paříži, Londýně, Athénách a Los Angeles. Tokio hostilo letní olympiádu naposledy roku 1964. Zimní olympijské hry se v Japonsku konaly roku 1972 v Sapporu a 1998 v Naganu.

V programu Her je znovu baseball a softball, nově je zařazeno lezení, karate, surfing a skateboarding. Očekává se účast 206 zemí a soutěžit se bude ve 33 sportech a celkem 324 disciplínách. Prodej lístků pro veřejnost začal v 20. června 2019.

Letní paralympijské hry

Japonské Tokio bude hostit také letní paralympiádu a to od 25. srpna do 6. září 2020. Na programu je celkem 22 sportů, přičemž dva se na paralympijských hrách objeví poprvé a to taekwondo a badminton. Vyřazeny byly jachting a fotbal.

Za mn ne jeden kalendn rok konkrtn 25. srpna 2020 odstartuj letn paralympijsk hry v japonskm Tokiu. Premiru na paralympijskch hrch bude mt badminton a taekwondo, poadatel tak pedstavili, jak budou vypadat medaile https://t.co/SJnPjbY5oc @Tokyo2020 pic.twitter.com/NLoBIYeefj — Paralympijsk tm R (@paralympicsCZ) August 28, 2019

Soutěžit se bude například v atletice, basketballu na vozíku, cyklistice, jezdectví, lukostřelbě či kanoistice. Od prvních paralympijských her v roce 1960, kdy se soutěžilo pouze v 8 sportech, učinila paralympiáda velký posun. Roku 2012 v Londýně se počet sportů více než zdvojnásobil a do 20 sportů se zapojilo více než 4 000 sportovců ze 164 zemí světa.

Ústavní soud rozhodne o Zemanově stížnosti na "lex Babiš"

Dle slov předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského by mohl Ústavní soud rozhodnout o ústavní stížnosti prezidenta Miloše Zemana na novelu zákona o střetu zájmů hned z kraje roku. Prezident si stěžoval mimo jiné na délku čekání na rozhodnutí soudu. Podnět "mají na stole" už tři roky.