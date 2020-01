Nový rok začíná novými maximy

Vstup do nového roku pokračuje na vlně optimizmu, stejně jako předchozí skončil (alespoň na zámořských trzích to platí doslova). Všechny tři hlavní indexy dnes opět vytvořily nová historická maxima. Obchodní tlaky již jsou mnohem mírnější, zároveň z Pekingu přišla zpráva, že čínská ekonomika se může těšit na nové stimuly, čímž se opět rozptýlily obavy z globálního zpomalování. Monetární stimul bude mít formu snížení objemu peněz, které musí banky držet jako rezervy. Jedná se již o osmé snížení rezerv od roku 2018. Za posledních 14 obchodních dní se nejširšímu indexu S&P 500 11 podařilo intradenně překročit historické maximum. Pozitiva jsou ale spojena i s obchodní dohodou mezi Čínou a USA. Prezident Donald Trump nenechává trhy v nejistotě a oznámil, že první fáze dohody bude podepsána 15. ledna a následně odjede do Pekingu, kde započnou jednání o druhé fázi.Ne vše ale může být jenom pozitivní (nebo růst do nekonečna). Dnes vidíme při bližším pohledu na index S&P 500 tři sektory, které vykročily do nového roku záporným výsledkem. Byli to utility (-1,4 %), materiály (-1,2 %) a spotřební zboží (-0,8 %). Současné prostředí nejvíce nahrávám technologickým titulům. Dlouhodý rekord se dnes ve velkém stylu podařilo zdolat i výrobci polovodičů Advanced Micro Devices , který dnes přidal vice než 7 % a dostal se tak na historicky nejvyšší hodnoty a překonal maxima z roku 2000. Za posledních 30 dní je tak zisk tohoto titulu již přes 20 %. Naopak příliš se nedařilo akciím Activision Blizzard, které začaly obchodní seanci dotykem na úrovni 60 USD , kterou ale nezdolaly a přes všeobecně pozitivní náladu se naopak propadly o 1,3 %.