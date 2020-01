Denné zhrnutie: Akciové indexy začali rok 2020 v zelených číslach

Akciové indexy v Európe a USA sa obchodujú v zelených číslach. Za pozitívnou náladou na trhoch stoja primárne dva faktory. Prvým je to, že PBOC znížila požadovaný pomer hotovostných rezerv pre komerčné banky o 50 bázických bodov, čím uvoľnila v bankovom systéme likviditu v objeme približne 800 miliárd juanov (115 miliárd dolárov). Cieľom tohto kroku, ktorý vstúpil do platnosti v pondelok, je pomôcť komerčným bankám znížiť úverovú sadzbu pre podniky, čo pravdepodobne povedie k nižšej základnej úrokovej sadzbe. Durhým je to, že americký prezident Donald Trump očakáva, že k podpísaniu obchodnej dohody medzi USA a Čínou dôjde 15. januára.

Makroekonomický kalendár nám však pozitívne správy nepriniesol, keďže výrobný PMI za eurozónu v decembri skončil na úrovni 46,3 bodov (minulý mesiac 46,9 bodov). Zhoršovanie sa podmienok pre výrobné firmy v Európe aj naďalej pretrváva. Z USA boli zverejnené nové žiadosti o podporu, ktoré skončili v súlade s očakávaniami na úrovni 222 tisíc. Výrobné PMI za december z USA taktiež mierne sklamali, keďže skončili na úrovni 52,4 bodov, pričom sa očakávala úroveň 52,5 bodov.

Akciové indexy sa však aj napriek horším dátam obchodujú v zelených číslach, pričom sú poháňané najmä spomínanými vyjadreniami prezidenta Trumpa ohľadom podpísania obchodnej dohody a uvoľnením monetárnych podmienok PBOC. Akciový index US500 sa dnes odrazil od úrovne 3250 bodov. V prípade, ak bude v nasledujúcich dňoch pretrvávať na trhoch pozitívny sentiment, otvorí sa priestor pre rast k historicky najvyšším úrovniam. Zdroj: xStation5

Drahým kovom pomáhal nárast neistoty spojený s vyjadreniami severokórejského vodcu Kim Čong-una, ktorý chce obnoviť raketové testy, čo môže eskalovať napätie medzi Severnou Kóreou a USA.

Zlato reagovalo na tieto správy rastom a približuje sa k rezistencii na úrovni 1550 bodov. V prípade, ak by cena dokázala prekonať vyššie spomínanú úroveň rezistencie, otvorí sa priestor pre rast k psychologickej hladine 1600 bodov. Zdroj: xStation5