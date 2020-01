První obchodní den roku přinesl rekordy americkým akciím a zotavení dolaru

První obchodní den roku se nese v optimistickém duchu. Akcie na Wall Street se vyšvihly na nové rekordy. Špatně se nedaří ani evropským bankovním titulům, pro které by začátek tohoto roku mohl být nejlepším za posledních sedm let. Nových dat je přitom poskrovnu. Průmyslová aktivita v eurozóně i v tuzemsku za prosinec byla po upřesnění lepší, než ukazovaly rychlé odhady, na sestupném trendu to ale nic nezměnilo. V USA byl nepatrně níže upřesněn index aktivity ve zpracovatelském sektoru.

Pozitivní náladu na akciových trzích ale pomohla odstartovat již čínská centrální banka, která snížením požadavku na rezervy komerčních bank dodala bankám 800 miliard jüanů na úvěry. O více než procento stouply akciové indexy v Hongkongu a v Šanghaji, zatímco evropské akcie vyjádřené širokým indexem Euro Stoxx 600 zapisují první růstovou seanci za poslední tři obchodní dny. Bankovní sektor STOXX Europe 600 Banks přidával v podvečer dokonce 1,8 %!

Kromě rizikovějších aktiv dnes rostou i ta bezpečnější v čele se zlatem a desetiletými americkými dluhopisy.

Posiluje dolar, který si spravuje chuť z neslavného závěru roku a na hlavních párech roste poprvé po více než týdnu. Obdobně koruna dokázala navázat na loňský silný finiš a k euru dnes posílila na nejsilnější úroveň od dubna 2018, tedy na 25,393 za euro.

Začátek nového roku se naopak nevyvedl libře. Ta má za sebou nejlepší kvartál za posledních deset let, dnes ale i vlivem obav z nadcházejících obchodních jednání mezi Londýnem a Bruselem zažila největší propad za skoro dva týdny. Z exotičtějších měn stojí za zmínku thajský baht, který se propadl až o 1,8 %, nejvíce od roku 2007 po spekulacích, že thajská centrální banka by mohla intervenovat v neprospěch silnější domácí měny.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:51 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3576 -0.3379 25.4436 25.3576 CZK/USD 22.6924 0.1081 22.7133 22.6456 HUF/EUR 329.2550 -0.5348 331.0900 329.0700 PLN/EUR 4.2473 -0.1979 4.2600 4.2471

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7872 -0.3724 7.8252 7.7823 JPY/EUR 121.0600 -0.6956 122.0360 120.9890 JPY/USD 108.2640 -0.3892 108.8650 108.2160

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8480 0.1908 0.8489 0.8469 CHF/EUR 1.0843 -0.0972 1.0882 1.0837 NOK/EUR 9.8372 -0.1292 9.8565 9.8195 SEK/EUR 10.4596 -0.3822 10.4930 10.4531 USD/EUR 1.1181 -0.3085 1.1214 1.1175

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4304 0.3433 1.4320 1.4245 CAD/USD 1.2984 -0.0035 1.3013 1.2969

