Češi loni v e-shopech utratili rekordních 161 miliard, kupovali hlavně elektroniku, kosmetiku a oblečení

Loňské nákupy Čechů v internetových obchodech dosáhly celkové hodnoty 161 miliard korun. To je meziročně o 21 miliard korun, tedy o 15 % více než předloni, a zároveň dosud nejvíce v české historii elektronického obchodování. Vyplývá to z údajů společnosti Shoptet, lídra na trhu české a slovenské e-commerce, který provozuje více než 20 tisíc e-shopů. Rekordnímu ročnímu obratu napomohl i stoupající počet internetových obchodů, který meziročně vzrostl o 3,5 %. Největší podíly na obratu tvořila elektronika, kosmetika a oblečení.



Celkový obrat tuzemských internetových obchodů za loňský rok opět překonal dosavadní rekord. Podle údajů společnosti Shoptet, která provozuje polovinu stávajících a 80 % nově vzniklých e-shopů, dosáhl hodnoty 161 miliard korun. Meziročně se tak jedná o 15% nárůst oproti 140 miliardám za rok 2018, kterému napomohla jak rostoucí obliba online nákupů, tak i zvyšující se počet internetových obchodů. „Oproti předloňsku se množství e-shopů v uplynulém roce navýšilo o 3,5 procenta. Čísla tedy ukazují, že česká e-commerce je stále na vzestupu a nadále se rozvíjí. Očekáváme, že za letošní rok bude objem peněz utracených v e-shopech zase o něco vyšší,“ uvádí Miroslav Uďan, CEO společnosti Shoptet.



Nejvíce se utrácelo za elektroniku

Na prvním místě žebříčku dle celkové hodnoty online nákupů za rok 2019 figuruje s 37 % elektronika. Zboží z této kategorie nakupovali více muži (65 %) oproti ženám (35 %). Druhá příčka patří kosmetice s 12 % celkového obratu, kterou naopak více nakupovaly ženy (80 % oproti mužským 20 %). Na ženy obecně připadá větší podíl financí utracených v loňském roce v e-shopech (v poměru 6:4 vůči mužům). Platí to i v případě třetí nejprodávanější kategorie zboží, kterou je oblečení. „Právě u oblečení pozorujeme sílící trend online nákupů. Svou roli v tom sehrávají nejen velké módní e-shopy, ale také obchody, které prodávají například i sportovní vybavení. Rychle ale roste také obliba online nakupování potravin, která bude podle nás stoupat i nadále,“ říká Miroslav Uďan.



V online nákupech vedou velká města

Z dat společnosti Shoptet také vyplývá, že téměř 70 % veškerého zboží prodávají e-shopy se sídlem v Praze. Po hlavním městě následuje Brno (8 %) s Ostravou (6 %), značný podíl online prodejů eviduje Shoptet také v Jihočeském kraji (3 %). Co do množství prodaného zboží v různých období roku, jasné prvenství drží předvánoční období. Za listopad a prosinec činil obrat českých e-shopů 51 miliard korun, z toho 12 miliard utratili Češi během posledních dvou týdnů před Vánoci. V loňském roce ale prodeje meziročně stoupaly i v jiných obdobích. „Oproti předchozímu roku stoupaly v lednu meziročně prodeje všeho, co souvisí se zdravým životním stylem. Na Valentýna zase několikanásobně vzrostly prodeje květin. Rekordní byly i prodeje během slevových akcí na Black Friday. Ty meziročně stouply o 25 % na téměř 800 milionů korun během jediného pátku,“ dodává Miroslav Uďan.