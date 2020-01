5 důležitých témat pro rok 2020

Trhy na rekordních úrovních a hodně politických faktorů a intervencí centrálních bank - to je ve zkratce to důležité, co jsme na trzích zažili v roce 2019. Jaký bude rok 2020? V této analýze se podíváme na 5 událostí, se kterými by měl každý obchodník letos počítat.

Volby v USA

Americké prezidentské volby budou pravděpodobně nejdůležitější událostí na globálních trzích v tomto roce. Prezident Donald Trump je často považován za nepředvídatelného a je téměř jisté, že udělá vše pro to, aby v listopadu tyto volby vyhrál. Jeho dosavadní strategie byla dosd plná neshod a nesnadných jednání s politickými oponenty i cizími mocnostmi. Pokud se podíváme na průzkumy veřejného mínění, tak jeho šance v poslední době rostou. Je téměř jisté, že udělá vše pro to, aby ekonomika (a také finanční trhy) šlapaly minimálně do podzimu v dobré kondici. Demokraté si voleb ještě vybírají svého černého koně, takže se šance obou stran zatím porovnávají jen obtížně. Zatím to vypadá, že by Donalda Trumpa mohl vyzvat Joe Biden. Stále se však najde mnoho těch, ktěří o jeho úspěchu pochybují.

Trumpovy šance na znovuzvolení v posledních měsících rostly. Zdroj: Bloomberg

Technologická revoluce a trhy na rekordních úrovních

Je nepochybné, že nové technologie mění naše životy a v posledních letech se tak děje velmi rychle. Umělá inteligence se prosazuje čím dál více. Máme 3D tisk, testují se samořiditelné vozy a chystá se internet věcí 5G. Otázkou je ocenění progresivních společností na trhu. Dokáží investoři pokrok ocenit? Posledních 11 let býčího trhu přineslo růst technologických akcií o téměř 800 % (US100). Na rozdíl od internetové bubliny před 20 lety dosahují technologické společnosti často výborných výsledků. Mnohé valuační techniky včetně například "price to sales" se pohybují na rekordních úrovních.

Technologické společnosti vládnou trhu. Bude jejich růstový trend pokračovat také v roce 2020? Zdroj: xStation5

Výroba by se mohla stabilizovat

Trhům v závěru roku 2019 pomáhala naděje na uklidnění situace ve světovém obchodu. Nicméně globální výrobní sektor bojoval s poklesem a situaci by nemusela rychle změnit ani první fáze obchodní dohody mezi USA a Čínou. Investoři by měli sledovat výrobu osobních automobilů, která klesá už od poloviny roku 2018. Výrobci naráželi na saturovaný trh a omezení vyplývající z ochrany životního prostředí. Zdá se, že některé indexy nákupních manažerů PMI ve výrobě narazily na své dno, bylo by však předčasné tvrdit, že sektor je už z nejhoršího venku.

Globální produkce automobilů klesá už od poloviny roku 2018. Zdroj: Macrobond, XTB Research

Vyjednávání o Brexitu

On ještě někdo řeší Brexit? Někdo by si mohl myslet, že britské volby znamenaly konec anabáze, kterou Velká Británie procházela od roku 2016. To je však špatně. Velkou Británii čeká přechodné období, které je zapotřebí k dosažení konečné obchodní dohody. Takové vyjednávání trvá obvykle roky, ovšem volbami posílený Boris Johnson slíbil ukončení jednání do 11 měsíců (přes varování EU). Brexit tak zůstane na čele hlavních témat pro GBP a bude ovlivňovat také další světové měny včetně EUR.

Centrální banky a komodity

Centrální banky opět v roce 2019 uvolnily stavidla, aby pomohly globální ekonomice v růstu. Ignorovaly tak některá varování o nepřiměřenosti přijatých opatření, které pokřiví finanční trhy. Existují vzrůstající rizika pro akciové trhy, které se v mnohých případech nacházejí v blízkosti rekordních maxim. Zatím se však zdá být jejich politika úspěšná, takže by se centrální banky neměly ani v letošním roce ostýchat použít své zbraně, pokud to bude potřeba. To je jedním z faktorů, které pomohly v růstu drahým kovům v roce 2019 a které by mohly na jejich ceny pozitivně působit také v roce 2020.

Přes růst ceny stříbra v roce 2019 zůstává výrazně pod rekordními úrovněmi z počátku dekády. Zdroj: xStation5