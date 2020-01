Akciové podílové fondy – konečné zúčtování s rokem 2019

Akciové podílové fondy zhodnotily v roce 2019 peníze svých klientů v průměru o 21,12 %. Z regionálně zaměřených podílových fondů, nejlépe se vedlo těm investujícím do akcií v rámci rozvíjející se Evropy, kde nadprůměrných výkonů dosahovaly indexy RTS (Rusko, +44,93 %), BET (Rumunsko, +35,13 %), XU100 (Turecko, +26,38 %). Až s odstupem cca 7 procentních bodů následují akciové podílové fondy investující v rámci Severní Ameriky, jež si připsaly průměrné zhodnocení 26,21 %.

Střední východ a Asie si vzaly oddechový čas, na konci roku ale přidaly na tempu

O poznání méně se dařilo akciovým podílovým fondům se zaměření na oblasti Středního východu (+9,10 %), Indie (+9,32 %) a Asie jako celku (+13,57 %), i když ani investoři do těchto fondů nemají důvod cítit zklamání s ohledem na nejistoty, které obcházely finanční trhy v roce 2019. Investoři do těchto fondů se pak také mohou těšit z dynamiky, kterou tyto produkty nabraly na konci roku 2019, kdy se podílové fondy investující na rozvíjejících se trzích (všeobecně) těšily z nadprůměrných výkonů, v případě fondů investujících v Číně se jednalo o zhodnocení 4,29 %, u fondů investujících na rozvíjejících se trzích Asie pak 3,15 %. Pozadu však stále zůstávají výkonnosti akciových fondů se zaměřením na Indii a fondů investujících do tzv. frontier markets (podskupina rozvíjejících se trhů).

Fondy se zaměřením na ruské akcie mezi nejvýkonnějšími fondy za 5 let

Růst akciových trhů Ruska z loňského roku dokonce vyšvihl zde investující podílové fondy mezi TOP nejvýkonnější akciové fondy za uplynulých 5 let, kdy vůbec nejvýkonnějším fondem je Parvest Equity Russia (+126,8 % ), na třetím místě fondů s nejvyšším zhodnocením za uplynulých 5 let se pak „hřeje“ Raiffeisen Russland Aktien (+121,1 %).

Průměrné výkonnosti regionálně zaměřených podílových fondů v roce 2019

Regionální zaměření Zhodnocení v % Rozvíjející se trhy Evropa 33,84 Severní Amerika 26,21 Globální 23,85 Čína 23,82 Latinská Amerika 21,25 Evropa 20,50 Eurozóna 20,18 Rozvíjející se trhy (globálně) 18,04 Asie (kromě Japonska) 16,54 Turecko 16,35 Asie (Pacifik) 15,66 Asie 13,57 Indie 9,32 Střední východ 9,10

Zdroj: investiční společnosti, vlastní databáze autora.

Výkonnosti v CZK