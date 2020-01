Turecká banka spouští blockchainovou platformu

Systém blockchainové technologie dostal jednoduchý název BiGA Digital Gold a umožní dalším institucím pracovat s digitalizovaným zlatem přímo a bez prostředníků. Tento produkt byl přitom poprvé ohlášen teprve v září loňského roku, věci tedy nabraly opravdu velmi rychlý spád. Cílem projektu BiGA je vybudování zbrusu nové infrastruktury, která umožní převod dematerializovaného zlata za určitých standardů.

Jeho fyzická podoba tak bude muset vždy a bez výjimky být uložena ve specifikovaných bankovních trezorech. Zlato je v Turecku stále jedním z nejzásadnějších artiklů, podle dostupných informací se už na palubu nového projektu prakticky jednohlasně přidaly ty největší banky v zemi. A není se vůbec čemu divit. V zemi, kde hraje zlato tak zásadní roli, byste u něčeho podobného chtěli chybět opravdu jen velmi těžko.

Technologie blockchainu tak má co nabídnout i v „klasickém“ světě ekonomiky. Všechno je najednou transparentnější, rychlejší a samozřejmě především dostupnější prakticky pro kohokoli. My jsme jen zvědavi, co nový systém nakupování a prodeje provede se scénou kolem zlata. Co myslíte vy?